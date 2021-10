Forza Horizon 5: GT 2020 McLaren neu dabei

Forza Horizon 5 wird so einige neue Fahrzeuge bieten, die es in den Vorgängern nicht gab. Dazu versucht man so gut es geht auf die Wünsche der Fans einzugehen und beschert allen Forza Horizon-Spielern den legendären DeLorean DMC-12, der durch den Film „Zurück in die Zukunft“ berühmt wurde.

Doch damit nicht genug, denn Forza Horizon 5 bietet euch auch den Aston Martin Valhalla und viele weitere Autos. Dazu begrüßt euch das Willkommenspaket mit einigen Schmuckstücken. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass auch der GT 2020 von McLaren neu dabei sein wird.