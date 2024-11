Forza Horizon 5: Halo x Forza Feierlichkeiten

Erst gestern haben wir über die Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag von Halo 2 berichtet.

Doch die Feierlichkeiten erstrecken sich auch auf andere Xbox-Franchises, die schon lange auf dem Markt sind.

Halo und Forza blicken auf eine lange Partnerschaft zurück – das kultige Warthog-Fahrzeug tauchte bereits 2011 in Forza Motorsport 4 auf und feierte sein Debüt als fahrbarer Untersatz in Forza Horizon 3 und in Forza Horizon 4 konnten die Spieler mit ihm durch eine von den Umgebungen der Halo-Ringe inspirierte Mission rasen.

„Das unglaubliche Potenzial des EventLab-Tools in Forza Horizon 5 gibt uns die großartige Möglichkeit, diese Idee zu erweitern und es den Spielern zu ermöglichen, ihre eigenen Halo-Strecken zu bauen“, erklärt Corrinne Robinson, Franchise Development Director bei Halo. „Unsere Spieler haben Jahre damit verbracht, erstaunliche und einfallsreiche Dinge in Forge innerhalb von Halo zu erschaffen, und wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Rennsport-Community mit der neuen Spielzeugkiste an Halo-Gegenständen, die ihnen zur Verfügung steht, anstellt.“

Schaut euch auf jeden Fall die Halo-Eventlab-Erweiterungen an, wenn sie am 7. November in Forza Horizon 5 erscheinen, und natürlich die klassische E3-Demo in Halo: The Master Chief Collection auf Steam über die Steam Workshop-Mod, wenn sie am 9. November veröffentlicht wird.

Hier ein Rückblick für euch: