Forza Horizon 5: Herausforderungen der Winter-Saison KW49/2024

Heute Nachmittag wird es auch in Mexiko kalt. Mit der wöchentlichen Zurücksetzung kehrt der Winter in Forza Horizon 5 zurück.

Wie immer hat Playground Games auch für die neue Woche einen Einblick in die Events und Belohnungen gegeben.

So könnt ihr euch in dieser Woche für 20 Punkte den 2021 Flying Spur in die Garage holen. Für 40 Punkte gibt es diesmal den Horizon Backstage Pass.

Wie ihr gestern vielleicht schon in unserer Meldung mitbekommen hat, findet die nächsten Wochen das Horizon Holidays Mix-up statt, bei dem die Winter-Saison vier Wochen andauern wird.