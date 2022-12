Forza Horizon 5: Herausforderungen Frühlingssaison KW48/2022

Autor:, in / Forza Horizon 5

Diese Herausforderungen und Fahrzeuge sind ab heute in der neuen Frühlingssaison von Forza Horizon 5 enthalten.

Wie jeden Donnerstag wird auch heute wieder eine neue Saison in Forza Horizon 5 gestartet. In der Frühlingssaison warten in Mexiko neue Herausforderungen und Belohnungen auf die Spieler.

Diesmal könnt ihr euch bei den Fahrzeugen den Morris Traveler für 20 Punkte und den Porsche 911 GT3 `21 für 40 Punkte schnappen.

Hier die Übersicht der Frühlingssaison KW48/2022: