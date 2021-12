Forza Horizon 5: Herbst-Saison in Serie 2 gestartet

Autor:, in / Forza Horizon 5

Neue Autos und viele weitere Belohnungen sind ab sofort über die Festival-Spielliste in Forza Horizon 5 verfügbar.

Nachdem in der Sommer-Saison von Serie 2 erstmals die Weihnachtsdekoration in Mexiko eingeführt wurde, geht es ab sofort Uhr in die Herbstsaison. Erneut warten Geschenke auf euch und die Secret Santa-Herausforderung, bei der Geben seliger denn Nehmen ist, läuft weiter.

Hier ein Überblick, welche Belohnungen ihr euch in Forza Horizon 5 erspielen könnt:

Für 25 Punkte gibt es den Koenigsegg One:1. Wie in der vergangenen Woche für den Mercedes-AMG E63S gibt es auch für dieses Fahrzeug eine Xboxdynasty-Lackierung. Der Sharecode lautet 178215785.

Auf welche Belohnung freut ihr euch besonders?