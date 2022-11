Forza Horizon 5: Herbstliche Herausforderungen in KW46/2022

Autor:, in / Forza Horizon 5

Wir verraten euch, welche Herausforderungen und Fahrzeuge heute in der neuen Herbstsaison in Forza Horizon 5 auf euch warten.

Passend zu unserem aktuellen Wetter, kehrt am heutigen Donnerstag in Mexiko der Herbst ein.

Eine Woche lang könnt ihr wieder neue Herausforderungen in Forza Horizon 5 angehen, die euch mit Punkten belohnen. Die Punkte könnt ihr dann in zwei Fahrzeuge investieren, die sich schon auf einen Platz in eurer Garage freuen.

In dieser Woche könnt ihr euch den Morris Traveller für 20 Punkte bzw. den Ferrari 590 GTO für 40 Punkte freispielen.

Welche Herausforderungen auf euch warten, verraten euch wie immer die angefügten Bilder.