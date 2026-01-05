Forza Horizon 5: Hidden Horizons 2026 liefert Mega‑Belohnungen

Hidden Horizons kehrt zurück: Neue Rätsel, neue Autos, neue Jagd – Forza Horizon 5 startet 2026 mit Vollgas.

Hidden Horizons eröffnet das neue Jahr in Forza Horizon 5 mit einer Mischung aus Detektiv‑Vibes, Offroad‑Action und einer Festival Playlist, die euch quer durch Horizon Mexico jagt.

Forza Horizon 5 setzt dabei auf eine Kombination aus Foto‑Challenges, Sammelobjekten und einer ganzen Reihe neuer Belohnungsfahrzeuge, die jede Woche andere Racing‑Fantasien bedienen.

Zum Auftakt steht die Expedition‑Fotochallenge im Mittelpunkt, über die ihr das Camo Race Suit freischaltet – vorausgesetzt, ihr haltet euch von Bäumen und hohem Gras fern.

In Woche drei taucht dann der Detective Tank wieder auf, versteckt im Stadionlabyrinth. Wer zehn dieser Tanks zerstört, löst die In‑Plain‑Sight‑Challenge und kann den Panzer sogar als EventLab‑Prop nutzen.

Die Festival Playlist selbst liefert vier Wochen lang neue Maschinen, die von Rally‑Legenden bis zu DIY‑Supercars reichen.

Der 1995 Mitsubishi Lancer Evolution III GSR eröffnet die Serie als Sommerbelohnung und bringt seine WRC‑Gene direkt auf die Straßen Mexikos.

In der Herbstsaison folgt der 2010 Rossion Q1, ein kompromissloser Track‑Brawler mit 508 bhp und brachialer Beschleunigung.

Der Winter bringt den 1991 Toyota Chaser GT Twin Turbo zurück, ein JDM‑Kultmodell mit 1JZ‑Power und perfekter Balance.

Den Abschluss bildet der 2013 Volvo C30 Polestar, eine seltene Performance‑Variante mit markantem Bodykit und Polestar‑Tuning.

Parallel dazu startet das Horizon Backstage Voting, bei dem jede Woche zwei Fahrzeugduelle antreten und die Gewinner im Backstage Shop landen. Von BMW‑Klassikern über Subaru‑Ikonen bis hin zu Lotus‑Exoten und dem Rossion Q1 reicht die Auswahl, die den Januar prägt.

Zusätzlich warten Serienbelohnungen wie der 2022 GMC Hummer EV Pickup und der 2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37, während die saisonalen Rewards von amerikanischen Pickups bis zu britischen Klassikern reichen. Auch das Lunar‑New‑Year‑Event bringt eigene Fahrzeuge ins Spiel, darunter den 2022 Hyundai IONIQ 6 und den 2015 MG MG3.

Hidden Horizons startet damit ein neues Jahr voller Rätsel, Fahrspaß und Fahrzeugvielfalt – perfekt, um 2026 mit Vollgas zu beginnen und die Zeit bis zum Januar-Showcase mit Forza Horizon 6 zu überbrücken.