Forza Horizon 5: Ist eines der besser aussehenden Spiele auf Xbox One

Der Creative Director von Forza Horizon 5 sagt, dass das Rennspiel auf Xbox One eines der besser aussehenden Spiele sei.

Forza Horizon 5 Creative Director Mike Brown sprach mit PressStart über den neuen Teil der Rennspiel-Reihe, der am 09. November 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheint.

Über die Xbox One-Version von Forza Horizon 5 sagte Brown, dass diese trotz Einschränkungen der vorherigen Generation eigentlich ganz gut aussieht.

„Ich glaube nicht, dass wir die Eingangspräsentation [Initial Drive] der Xbox One-Version schon veröffentlicht haben, aber es gibt Ladebildschirme. Das gebe ich gerne zu. Das Spiel sieht auf der Xbox One eigentlich sehr gut aus, aber sie hat keine SSD. Es gibt also Einschränkungen aus der Vergangenheit.“

Er sprach auch über das Downscaling, also den üblichen Prozess der Skalierung bei der Entwicklung von PC-Spielen, wo man die Dinge so weit herunterschraubt, dass sie auch auf schwächeren Systemen funktionieren. Für die Xbox One sei dies ein ähnlicher Prozess gewesen.

Brown ist aber der Ansicht, dass Forza Horizon 5 eines der besser aussehenden Spiele für die Xbox One sein wird. Die Spieler werden es lieben. Es sei ein Xbox One Spiel, mit dem die Spieler sehr zufrieden sein werden.