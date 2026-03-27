Forza Horizon 5: Limitierte Fahrzeuge jetzt dauerhaft erhältlich

Ein entscheidender Schritt verändert die Fahrzeug-Sammlung in Forza Horizon 5 nachhaltig. Sämtliche bislang nur zeitlich begrenzt verfügbaren Bonus Autos wurden nun dauerhaft in den Ingame-Store integriert.

Seit dem Launch im November 2021 waren viele Fahrzeuge ausschließlich über die Festival Playlist erhältlich und nur für kurze Zeit freischaltbar. Wer bestimmte Autos verpasst hat, musste oft lange auf eine Rückkehr warten oder auf das Horizon Backstage-System zurückgreifen.

Mit der aktuellen Änderung sind nun alle noch fehlenden Fahrzeuge, die dort bisher nicht verfügbar waren, direkt im Store erhältlich. Spieler können ihre Sammlung damit vollständig und ohne zeitliche Einschränkungen vervollständigen.

Der Kauf erfolgt weiterhin über Ingame-Vouchers, die im Spiel verdient werden können. Damit wird ein zentraler Bestandteil des Fortschrittssystems erweitert und die bisherige Limitierung der Fahrzeugverfügbarkeit aufgehoben.