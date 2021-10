Forza Horizon 5: Mexikos Hotspots mit dem Flight Simulator erkunden

Mit einer neuen Aktion zu Forza Horizon 5 wird der Microsoft Flight Simulator die Schönheiten Mexikos anfliegen. Unter dem Hashtag #FlyingwithForza kann das Spektakel verfolgt werden. Spieler, die den Flugsimulator installiert haben, können sich natürlich beteiligen mit Screenshots der Sehenswürdigkeiten.

We're flying to Mexico! All this week we've teamed up with @MSFSOfficial to give you a bird’s eye view of some of the sites you'll see in #ForzaHorizon5 in November. Follow along with #FlyingwithForza! pic.twitter.com/OJgp6viH6j

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) October 11, 2021