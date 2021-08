Forza Horizon 5: Nächster Let’s ¡Go! Stream am Dienstag nach Xbox Show

Wie die Entwickler bekannt geben, wird Let’s ¡Go! – Episode 6 nach dem Xbox Showcase am Dienstag, den 24. August 2021 Neuigkeiten zu Forza Horizon 5 zeigen.

Der offizielle Gamescom 2021 Xbox Stream findet am 24. August ab 19:00 Uhr statt und zeigt Updates zu bereits angekündigten Xbox Game Studios-Titeln sowie Neuigkeiten von Partnern – darunter Spiele, die später in diesem Jahr erscheinen. Außerdem gibt es Neuigkeiten über anstehende Veröffentlichungen im Xbox Game Pass und vieles mehr.

Wondering when the next Let’s ¡Go! is? Tune in right after Xbox’s gamescom livestream on Tuesday! You can watch all the action here: https://t.co/rXLuDb5sWb. pic.twitter.com/xdm2NiQAVo

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 20, 2021