Forza Horizon 5: Nächster Stream startet am Montag

Bis zur Veröffentlichung von Forza Horizon 5 am 9. November dauert es noch etwas. In der Zwischenzeit zeigen Playground Games in ihren monatlichen Let’s Go!-Streams, was ihr alles zum kommenden Rennspiel wissen müsst.

Am Montag wird Lead Audio Designer Fraser Strachan mehr Informationen zu den Motorensounds im Spiel bekannt geben. Alle bisherigen Neuigkeiten haben wir für euch hier kurz zusammengefasst.

Forza Horizon 5 wird am 9. November 2021 veröffentlicht und ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass Abo enthalten sein.