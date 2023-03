Forza Horizon 5: Neonlichter, neue Autos, frische Musik und vieles mehr

In Mexiko wird das Sonnenlicht abgedreht, denn Midnights at Horizon bietet neue Anpassungen zum Thema Rallye, Neonlicht-Dekorationen und mehr in Forza Horizon 5.

Das neue Forza Horizon 5 Update wird gigantisch! Freut euch auf 4 neue Forza-Autos, 25 Autos mit neuen Rallye-Upgrades, 4 neue Widebody-Kits, 44 Fahrzeuge mit neuen Reifen-Upgrades, Anti-Lag Turbo Upgrades, 15 neue Songs (Epitaph Records), 10 frische Requisiten und eine neue „Neon Welt“.

Vom 30. März bis zum 27. April werden die Nachtstunden in Forza Horizon 5 verlängert, um eine großartige Lichtshow mit Neondekorationen, Drohnen und mehr zu veranstalten. Kurz nachdem Sierra Nueva ab dem 29. März die ersten Fahrer in Forza Horizon 5 Rally Adventure willkommen heißt, wird das Horizon Festival in Mexiko mit Neonlicht-Dekorationen ausgestattet.

Das Nachtleben auf dem Horizon Festival ist in vollem Gange, und neue Neon-Dekorationen und Drohnenshows erhellen den ausgedehnten Nachthimmel während der gesamten Veranstaltungsreihe.

Das Update kann ab dem 28. März 2023 samt der Erweiterung „Rally Adventure“ heruntergeladen werden. Nach dem Download habt ihr dann sämtliche neuen Inhalte auf eurer Festplatte und könnt pünktlich Vollgas geben.

Eine Erweiterung ist die Anti-Lag & Startkontrolle für eure Turbolader-Fahrzeuge. Baut das neue Anti-Lag-System in eure Lieblingsfahrzeuge ein, um für mehr Leistung bei gleichzeitig fantastischen Flammeneffekten und Feuerwerksgeräuschen zu sorgen. Wenn ihr die Anti-Lag & Startkontrolle-Motoroptionen nicht finden könnt, überprüft, ob euer Fahrzeug bereits mit einem Turbolader ausgestattet ist, da er sonst nicht angezeigt wird.

Spieler, die in Forza Horizon 5 auf Xbox Series X|S oder Xbox One ein Lenkrad verwenden, haben eine Auswahl an neuen Optionen zum Anpassen:

Lenkraddrehung – Dies legt den Bereich der Lenkraddrehung auf eurem Lenkrad fest, hat aber keinen Einfluss auf die Lenkradsperre.

Steering Lock Multiplier – Hier wird der Winkel eingestellt, den die Fahrzeugfront und die Richtung der Vorderreifen bei maximalem Lenkeinschlag bilden. Je niedriger dieser Wert ist, desto geringer ist der Winkel.

Empfindlichkeit der Lenkgeschwindigkeit – Hier wird die Stärke des Lenkeinschlags des Fahrzeugs mit der Geschwindigkeit eingestellt. Ein niedrigerer Wert sorgt für ein geringeres Einschlagen der Lenkung bei hoher Geschwindigkeit. Standardmäßig (1.0) ändert sich der Lenkeinschlag nicht mit der Geschwindigkeit.

Die Reifenprofilgröße wird für die unten aufgelisteten Offroad-Fahrzeuge eingeführt, zu denen Buggys, Trucks und leistungsstarke SUVs gehören. Diese Option kann für jede Reifenmischung aktiviert werden und ermöglicht es den Spielern, die Höhe der Reifen zu erhöhen, um den verfügbaren Platz im Radkasten zu maximieren.

2016 Bentley Bentayga

2011 BMW X5 M

2015 BMW X6 M

2018 Can-Am Maverick X RS Turbo R

2017 Chevrolet Colorado ZR2

2018 Dodge Durango SRT

1975 Ford Bronco

2011 Ford F-150 SVT Raptor

2017 Ford F-150 Raptor

2020 Ford Super Duty F-450 DRW Platinum

2021 Ford Bronco

2022 Ford F-150 Lightning Platinum*

1970 GMC Jimmy

2006 Hummer H1 Alpha

1970 International Scout 800A

2017 Jaguar F-Pace S

2018 Jaguar I-Pace

1976 Jeep CJ5 Renegade

2012 Jeep Wrangler Rubicon

2014 Jeep Grand Cherokee SRT

2016 Jeep Trailcat

2018 Jeep Grand Cherokee Trackhawk

2020 Jeep Gladiator Rubicon

2019 Lamborghini Urus

1972 Land Rover Series III

1973 Land Rover Range Rover

1997 Land Rover Defender 90

2015 Land Rover Range Rover Sport SVR

2018 Land Rover Range Rover Velar First Edition

2017 Maserati Levante S

2013 Mercedes-Benz G 65 AMG

2018 Mercedes-Benz X-Class

2004 Nissan Pickup #23 Rally Raid

2016 Nissan TITAN Warrior Concept

2021 Polaris RZR Pro XP Factory Racing Limited Edition*

2021 Polaris RZR Pro XP Ultimate**

2018 Porsche Cayenne Turbo

2019 Porsche Macan Turbo

2017 RAM 2500 Power Wagon

2021 SIERRA Cars 700R**

2021 Sierra Cars RX3

1979 Toyota FJ40

2020 Toyota Tundra TRD Pro***

1945 Willys MB Jeep

* Dieses Auto erhält man durch Forza Horizon 5 Rally Adventure. **Dieses Auto wurde durch die Festival-Playlist während der Horizon Wilds Takeover-Serie freigeschaltet. ***Dieses Auto erhält man durch den Forza Horizon 5 Car Pass oder kann einzeln gekauft werden.

Neue Rallye-Karosseriekits dürfen selbstverständlich auch nicht fehlen!

Verleiht eurem Auto in der Sierra Nueva mit einer Auswahl an neuen Rallye-Karosseriekits den richtigen Look. Darüber hinaus stellen wir neue Kits von den Aftermarket-Marken Liberty Walk und StreetFighter LA vor. Diese Karosserie-Kits sind für alle Forza Horizon 5-Spieler erhältlich, die die unten aufgeführten Fahrzeuge in ihrer Garage haben.

2017 Alpine A110

1985 Ford RS200 Evolution

1970 Ford GT70

2017 Ford M-Sport Fiesta RS

2017 Ford Focus RS

2016 Honda Civic Coupe

1978 Hoonigan Ford Escort RS1800

1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

1991 Hoonigan Gymkhana 10 Ford Escort Cosworth Group A

1994 Hoonigan Ford Escort RS Cosworth ‚Cossie V2‘

2016 Hoonigan Gymkhana 10 Ford Focus RS RX

1992 Mazda 323 GT-R*

1986 MG Metro 6R4

2008 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR

2008 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR ‚Welcome Pack‘

1990 Nissan Pulsar GTI-R

1984 Opel Manta 400

2007 Peugeot 207 Super 2000

1987 Porsche 959

2004 Subaru Impreza WRX STi

2008 Subaru Impreza WRX STI

2013 Subaru BRZ

2019 Subaru STI S209*

1994 Toyota Celica GT-Four ST205

1983 Volvo 242 Turbo Evolution

*Dieses Auto erhält man über den Forza Horizon 5 Car Pass oder kann es einzeln kaufen.

Dazu gibt es neue Aftermarket Bodykits für ausgewählte Autos.

1997 BMW M3 (StreetFighter LA)

2008 BMW M3 (StreetFighter LA)

2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE (StreetFighter LA)

2021 Lexus LC 500** Liberty Walk (LB Holdings Co., Ltd)

**Dieses Auto wird durch die Festival-Playlist während der Midnights at Horizon-Serie freigeschaltet.

Epitaph Records bringt euch dazu 15 neue Songs:

Aftermath by The Ghost Inside

Bittersweet Teeth by PTS!

Blackbird by Alkaline Trio

Control by Mannequin P

Feel Something (ft. Derek Sanders) by Magnolia Park

Gotta Let It Go by Joyce Manor

Growing Up by The Linda Lindas

Happiness by Thick

It’ll be a Long Time by The Offspring

Land of the Free? by Pennywise

Never Moving On by Chad Tepper

New Dark Ages by Bad Religion

Oh! by The Linda Lindas

Revel Berry by Early Eyes

When We Were Young by Architects

Hier könnt ihr euch die neuen Autos anschauen, die zu Forza Horizon 5 hinzugefügt werden: