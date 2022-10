Forza Horizon 5: Neue Erfolge, Boni und mehr im Anniversary Update

Die Schöpfer der legendären Forza Horizon-Reihe haben einiges zu Feiern und am 12. Oktober feiert die Serie ihr 10-jähriges Jubiläum! Um dies ordentlich zu feiern, haben die Entwickler einen umfangreichen Blogpost mit zahlreichen neuen Informationen veröffentlicht. Die wichtigsten Details haben wir hier für euch zusammengefasst und übersetzt.

Forza Horizon 5 Annniversary Update

Das Forza Horizon 5 Anniversary Update erscheint am 11. Oktober 2022

Das Update erscheint zeitgleich für Xbox-Konsolen, Windows-PCs und Steam

Ihr bekommt sofort Zugriff auf die brandneue Horizon Origins-Story, den wiederkehrenden Spielmodus Midnight Battles, sowie die bei den Fans beliebte Festival-Musik

Ab dem 13. Oktober gibt es für vier Wochen eine neue Festival Playlist mit exklusiven Belohnungen aus vorangegangen Forza-Teilen

Spart in dieser Zeit 67 % bei Forza Horizon 4 und bis zu 30 % bei Forza Horizon 5

Horizon Origins

Macht eine Reise in die Vergangenheit mit dem Bass-Arena-Diskjockey Scott Tyler in Horizon Origins, der neuesten Horizon Story in Forza Horizon 5, die die Geschichte der Forza Horizon-Serie feiert.

Erlebt in fünf Kapiteln einige der kultigsten Gameplay-Momente der Serie, beginnend mit Forza Horizon 5, während ihr in der Zeit zurückreist. Wenn ihr alle Kapitel abschließt, schaltet ihr die 2013 Dodge SRT Viper GTS Anniversary Edition frei, eine einzigartige Variante, die eine Hommage an das ursprüngliche Forza Horizon-Titelauto ist.

Midnight Battles

Nach der Veröffentlichung des Horizon 10-Jahres-Jubiläums-Updates wird für jeweils vier Siege in der Straßenszene eine neue Mitternachtsschlacht freigeschaltet – insgesamt sind 16 Rennsiege erforderlich, um sie alle freizuschalten.

Wenn ihr ein paar Weltrekorde brechen möchtet, werden alle Midnight Battle-Strecken auch in der Rivals-Sektion verfügbar sein, wo ihr eure besten Rundenzeiten aufstellen könnt.

Vier schwer zu findende Autos stehen zum Verkauf, darunter:

1971 Ford Mustang Mach 1

1984 Honda Civic CRX Mugen

2003 Toyota Celica SS-I

+

2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV

Horizon Mixtape

Das Horizon-Mixtape, das von Bass Arena-Diskjockey Scott Tyler moderiert wird, versammelt einige der besten Musikstücke, die im Laufe der Jahre in der Forza Horizon-Serie erschienen sind.

Song Artist Game Radio Station A Moment Apart ODESZA Forza Horizon 4 Horizon Bass Arena Aurora (feat. Metrik) Camo & Krooked Forza Horizon 3 Hospital Records Bored To Death blink-182 Forza Horizon 3 Vagrant Records Constellations – FH3 VIP Mix Fred V & Grafix Forza Horizon 3 Hospital Records Dawnbreaker Metrik Forza Horizon 4 Hospital Records Fly Marshmello Forza Horizon 4 Horizon Bass Arena Get It Right The Offspring Forza Horizon 3 Epitaph Records Language Porter Robinson Forza Horizon Horizon Bass Arena Levels (Skrillex Mix) Avicii Forza Horizon Horizon Bass Arena Nocturne Keeno Forza Horizon 2 Horizon Bass Arena Show Me A Sign Modestep Forza Horizon Horizon Bass Arena Slipstream Metrik Forza Horizon 2 Hospital Records Sunrise Fred V & Grafix Forza Horizon 4 Hospital Records Tied To You (feat. Justin Tranter) The Knocks Forza Horizon 3 Horizon Pulse Ingrid Is A Hybrid Dusky Forza Horizon 3 Horizon Bass Arena

EventLab Prop Pack

EventLab erweitert seine Blueprint Builder-Bibliothek um 97 erkennbare Requisiten und Strukturen aus früheren Forza Horizon-Spielen. Diese sind in vier Unterkategorien unterteilt: Colorado, Europa, Australien und Großbritannien.

Festival Playlist

Die Festival-Playlist in Forza Horizon 5 feiert das 10-jährige Bestehen des Horizon Festivals mit einem klassischen Horizon-Spiel, das jede Woche im Rampenlicht steht, sowie mit maßgeschneiderten Aktivitäten und Belohnungen.

Neue Kosmetika

Clothing:

Horizon Colorado Tee

Horizon Europe Tee

Horizon Australia Tee

Horizon UK Tee

Honda Hoodie

Emotes:

What’s Inside

Take Off

Ring Ring

Karaoke

Car Horns:

Horizon México Intro

Horizon México Theme

Fred V Grafix

Colorado Cover Car

Europe Cover Car

Australia Cover Car

UK Cover Car

Legacy Rewind

Honda Civic Type R Seasonal Championship

Setzt euch hinter das Steuer eines Honda Civic Type R und kämpft um den Honda-Hoodie während der „Sturm“-Saison im Herbst. Die Honda Civic Type R Saison-Meisterschaft wird vom 20. bis 27. Oktober in der Festival-Playlist verfügbar sein, also mach dich bereit, deine Rennkünste unter Beweis zu stellen!

Evolving World

Das Mexiko von Forza Horizon 5 wird anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Horizon umgestaltet. Jede Woche wird in Mexiko vorübergehend ein neues Festivalgelände eingerichtet, um die vergangenen Festivals zu feiern.

In der „nassen“ Sommersaison erinnern Sie sich an die Anfänge des Horizon Festivals in Colorado, wenn wir das ursprüngliche Forza Horizon mit einem neuen Festivalgelände im Copper Canyon feiern. In der stürmischen Herbstsaison denken Sie an die Tage der Querfeldeinrennen durch die Weinberge Europas in Forza Horizon 2 mit einem dazugehörigen Außenposten westlich der Stadt Guanajuato.

In der Winter-„Trocken“-Saison dreht sich alles um das Land Down Under, wenn wir die Tage des Fahrens durch das Outback in Forza Horizon 3’s Australien mit einem Wüstenfestival-Setup südlich von Dunas Blancas wiedererleben. Zu guter Letzt blicken wir auf die Landstraßen des schönen, historischen Britannien zurück, um Forza Horizon 4 mit einem thematisch passenden Außenposten südlich des Horizon Stadium zu feiern.

Haltet außerdem Ausschau nach neuen Sammelobjekten in Form von Bonus-Boards. Diese kultigen „Smashables“ können jede Woche an den oben erwähnten temporären Festivalstandorten gefunden werden und erinnern an die Bonustafeln der früheren Horizon-Spiele.

Während des 10-jährigen Jubiläums von Horizon haben wir die temporären PR-Stunts wieder aktiviert, die in Mexiko anlässlich des Mondneujahrs, des Horizon Rush Takeover und der Renngeschichte von Rami aufgestellt wurden. Finde sie und setze deine Bestmarken!

Auto-Belohnungen

2010 Ferrari 599XX

2011 Koenigsegg Agera

2012 Eagle Speedster

2010 Aston Martin One-77

New ADV.1 Car Rims

ADV.1 ADV05 M.V2 Standard

ADV.1 ADV05R M.V2 CS

ADV.1 ADV05RM M.V2 CS

ADV.1 ADV05S M.V2 Standard

ADV.1 ADV06R M.V2 CS

ADV.1 ADV06RM M.V2 CS

ADV.1 ADV07R M.V2 CS

ADV.1 ADV10 Track Spec Advanced

ADV.1 ADV10R Track Spec CS

ADV.1 ADV5 M.V2 Advanced

ADV.1 ADV5.2 M.V2 Advanced

ADV.1 ADV5.3 Track Spec CS

ADV.1 ADV5S Track Spec CS

ADV.1 ADV6 M.V2 SL

ADV.1 ADV6 M.V2 Standard

ADV.1 ADV6.2 M.V1 SL

ADV.1 ADV7 M.V1 Standard

ADV.1 ADV7 M.V2 CS

ADV.1 ADV7.2 CF.2

ADV.1 ADV7R Track Spec CS

ADV.1 ADV8 M.V1 SL

ADV.1 ADV8R Track Spec CS

Neue Profil Badges

Badge Name Description Horizon 1 Badge May the Forza Be With You Play Forza Horizon 5 during the Wet Season of the ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ Horizon 2 Badge We Meet Again! Play Forza Horizon 5 during the Storm Season of the ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ Horizon 3 Badge You’re the Boss Play Forza Horizon 5 during the Dry Season of the ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ Horizon 4 Badge Spring Into Action Play Forza Horizon 5 during the Hot Season of the ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ Horizon 5 Badge Welcome to Horizon! Complete the ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ Initial Experience 10 Year Badge Happy Anniversary! Earn the first Series Reward during the ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ Cake Badge Piece of Cake! Earn the second Series Reward during the ‚Horizon 10 Year Anniversary‘

Neue Achievements

Neue Accolades

Title Description Career Progress Reward Horizon 10 Year Anniversary Collector Own the 2010 Ferrari 599XX, 2011 Koenigsegg Agera, 2012 Eagle Speedster and the 2010 Aston Martin One-77 1000 Welcome to México Complete the Horizon México chapter of ‚Horizon Origins‘ 1500 Car Horn – Horizon Mexico Intro Welcome to Horizon Complete the Horizon Colorado chapter of ‚Horizon Origins‘ 1500 Horizon Mixtape Song – Avicii – Levels (Skrillex Remix) Welcome to Horizon Europe Complete the Horizon Europe chapter of ‚Horizon Origins‘ 1500 Horizon Mixtape Song – Metrik – Slipstream Welcome to Your Horizon Complete the Horizon Australia chapter of ‚Horizon Origins‘ 1500 Horizon Mixtape Song – Fred V & Grafix – Constellations Welcome to Britain Complete the Horizon UK chapter of ‚Horizon Origins‘ 1500 Horizon Mixtape Song – Fred V & Grafix – Sunrise Blast From the Past Complete all chapters of ‚Horizon Origins‘ 500 Car – Dodge SRT Viper GTS Anniversary Edition Memory Lane Earn 3 stars in all chapters of ‚Horizon Origins‘ 500 History in the Making Smash the bonus board in the Horizon Colorado chapter of ‚Horizon Origins‘ 250 Cool place for a Bonus Board Smash the bonus board in the Horizon Europe chapter of ‚Horizon Origins‘ 250 Bridge to the Past Smash the bonus board in the Horizon Australia chapter of ‚Horizon Origins‘ 250 Smash Hit Smash the bonus board in the Horizon UK chapter of ‚Horizon Origins‘ 500 Smash Happy Smash all 4 Bonus Boards in the ‚Horizon Origins‘ Story 500 May the Fourth Be with You Win 4 Street Races to unlock your first Midnight Battle 250 Your Carriage Awaits Win 8 Street Races to unlock your second Midnight Battle 250 Home Before Midnight Win 12 Street Races to unlock your third Midnight Battle 250 Night Owl Win 16 Street Races to unlock your final Midnight Battle 250 Much Mustang Win the 1971 Ford Mustang Mach 1 Midnight Battle 500 Car – 1971 Ford Mustang Mach 1 Such Mugen Win the 1984 Honda Civic CRX Mugen Midnight Battle 500 Car – 1984 Honda Civic CRX Mugen So Celica Win the 2003 Toyota Celica Sport Specialty II Midnight Battle 500 Car – 2003 Toyota Celica Sport Specialty II Wow Lamborghini Win the 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV Midnight Battle 500 Car – 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV Nighthawk Win every Midnight Battle 1000 Chain Reaction Earn 4 Ultimate Skill Chains in Midnight Battles 250 Lock, Stock, Battle Win a Midnight Battle driving a car that has no performance upgrades applied 250 Midnight Rodeo Win the 1971 Ford Mustang Mach 1 Midnight Battle in any Mustang 250 What a Won-da Win the 1984 Honda Civic CRX Mugen Midnight Battle in any Honda 250 Celica You Later Win the 2003 Toyota Celica Sport Specialty II Midnight Battle in any Celica 250 Bulls-eye Win the 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV Midnight Battle in any Lamborghini 250

Am 11. Oktober geht’s los!