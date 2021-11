Forza Horizon 5: Neuer Spot feiert Vielfalt Mexikos

Fast sieben Millionen Rennfahrer machen in Forza Horizon 5 seit der Veröffentlichung Mexikos Straßen und Landschaften unsicher. Die Entwickler haben aber, wie gewohnt, kulturelle Aspekte des wunderschönen Landes in das Spiel einfließen lassen.

Graffiti-Künstler wurden beauftragt, ihre Meisterwerke an Häuserwänden zu verewigen und in den verschiedenen Radiosendern des Spiels gibt es musikalisch gewaltig etwas auf die Ohren, wenn mexikanische Bands ihr Bestes geben.

Und sind wir mal ehrlich, wer würde nicht gerne den Tag der Toten in Mexiko feiern, bei dem die Verstorbenen auf würdevoll-fröhliche Weise geehrt werden?!

