Forza Horizon 5: Neuigkeiten zum Spiel am Montag

Wie Playground Games via Twitter bekannt gibt, wird es zu Forza Horizon 5 am Montag um 6 PM BST Uhr einen Stream via Twitch TV mit Neuigkeiten zum kommenden Rennspiel geben. Dann erfahrt ihr mehr zu der Licht- und Himmelstechnologie im Spiel.

We're back to talk more Forza Horizon 5, and this week we're covering the incredible lighting and sky tech in the game. Join us Monday after Forza Monthly at https://t.co/rXLuDb5sWb. pic.twitter.com/kI03nnB5Zp

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) June 26, 2021