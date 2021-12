Forza Horizon 5: Peel Trident ab Donnerstag verfügbar

Autor:, in / Forza Horizon 5

Ab morgen könnt ihr in Forza Horizon 5 Dreirad fahren mit dem Peel Trident, den ihr über die Spielliste erhalten könnt.

Wer liebt dieses Vehikel nicht? Ab Donnerstag, mit dem Start der Frühlings-Saison, ist der ebenso kultige wie kauzige Peel Trident verfügbar und reiht sich in die Liga der Dreiräder in Forza Horizon 5 ein. Die Saisonbelohnung wird 45 Punkte kosten und, wenn wir einmal ehrlich sind, muss die kleine Kugel unbedingt in jeder Forza Horizon 5-Garage stehen.

Only 2 days until the Peel Trident! pic.twitter.com/2p7SqiIsca — Forza Horizon (@ForzaHorizon) December 28, 2021