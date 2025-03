Forza Horizon 5: PlayStation-Vorbestellungen gehen durch die Decke

Forza Horizon 5 führt in zahlreichen Ländern die Vorbesteller-Charts der PlayStation 5 an. Egal, ob Kanada, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Spanien, oder beispielsweise Brasilien. Selbst in Deutschland ist Forza Horizon 5 auf Platz 1 der Vorbestellungen.

Dazu steht das Open-World-Rennspiel in mehreren Editionen zur Vorbestellung bereit und belegt somit mehrfach die Top 10 Liste. So ist Forza Horizon 5 zum Beispiel auf Platz 1, 5 und 7 in Deutschland. 1, 2 und 8 in UK und 1, 2, 8 in Portugal.

Forza Horizon 5 erscheint am 29. April 2025 für PlayStation 5. Genügend Zeit um weitere Vorbestellungen entgegenzunehmen.

Vor allem sollte beachtet werden, dass es sich bei diesen Charts ausschließlich um die digitale Version im PlayStation-Store handelt.