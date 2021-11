Forza Horizon 5: Porsche 918 Spyder mit Xbox-Lackierung verschenkt

Microsoft feiert und die Spieler bekommen die Geschenke: Im Posteingang eurer Nachrichten sowohl in Forza Horizon 5 als auch Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7 findet ihr ab sofort einen Porsche 918 Spyder zum Abholen. Das Fahrzeug hat eine besondere Xbox20-Lackierung.

Während der Porsche 918 Spyder mit Standard-Lack in den früheren Titeln sicher schon in den meisten Garagen geparkt wurde, ist er in Forza Horizon 5 so kurz nach Erscheinen wohl eine willkommene Ergänzung des Fuhrparks. Das Auto kostet normalerweise 850.000 Credits oder benötigt die Freischaltung über das Sammeln von fünfzig Autolieferungen im Eliminator.

Wie gefällt euch die Lackierung?