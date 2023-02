Forza Horizon 5: Rally Adventure bietet sechs neue Biome und mehr

Autor:, in / Forza Horizon 5

Ab dem 29. März 2023 könnt ihr eure Gegner in Forza Horizon 5 Rally Adventure richtig Staub fressen lassen.

Werft in Forza Horizon 5 Rally Adventure, das am 29. März im Forza Horizon 5 Premium Add-ons Bundle, in der Premium Edition und im Expansions-Bundle enthalten ist, gewaltig Staub auf. Das Add-on ist auch einzeln für 19,99 Euro käuflich erhältlich.

Entdeckt in Forza Horizon 5 Rally Adventure die zerklüftete Sierra Nueva und erforscht sechs neue Biome, darunter dramatische Krater, einen verlassenen Steinbruch und einen völlig zerstörbaren Palmenwald.

Während eurer neuen Rallye-Karriere baut ihr eure ultimative Rallye-Maschine mit brandneuen Rallye-Teilen, darunter Anti-Lag, mit spektakulären Flammeneffekten und Feuer-Knall-Sound, sowie einer Startkontrolle für den perfekten Rallye-Start. Der neue Kampagnen-Modus bietet euch drei Rallye-Teams, die auf unbefestigten Straßen, Asphalt und in anspruchsvollen Nachtszenarien gegeneinander antreten.

Sierra Nueva bietet kilometerlange, extreme Straßen, die ihr je gefahren seid. Dieser völlig neue Schauplatz bietet eine Reihe von Biomen, die es zu erkunden gilt, darunter die Stadt Pueblo Artza, einen riesigen verlassenen Steinbruch, der sich perfekt für Gymkhana-Action eignet, epische Sanddünen, die enge und kurvenreiche Wüstenschlucht, sanfte grüne Hügel und einen Palmenwald, den man komplett zerstören kann.

Forza Horizon 5 Rally Adventure verspricht dazu, ein authentisches Rallye-Erlebnis zu werden. Navigationsanrufe eures Beifahrers, der jedes Rennen aus dem dynamischen Horizon Rallye Helikopter verfolgt, dürfen dabei nicht fehlen. Weiter gibt es ein neues Horizon Rally HUD, das hilfreiche Informationen wie eine Mini-Rangliste, Pace-Notizen und Positionsänderungen auf dem Bildschirm enthält, die jederzeit von euch ein- oder ausgeschaltet werden können.

Die EventLab-Requisiten werden ebenfalls erweitert und eine große Auswahl neuer Objekte hinzugefügt. Mit dabei sind Absperrungen, Flaggen, zivile Fahrzeuge und vieles mehr. Diese EventLab-Requisiten werden für alle Forza Horizon 5-Spieler verfügbar sein, unabhängig davon, ob sie die neue Erweiterung besitzen oder nicht.

Forza Horizon 5 Rally Adventure bietet euch dazu 10 unglaubliche neue Off-Road-Maschinen. Dazu gehören der vollelektrische 2022 Ford F-150 Lightning Platinum, der unglaubliche 1973 Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 ‚Scumbug‘ und eine Rallye-Legende im 2001 Ford #4 Ford Focus RS.

Epitaph Radio versorgt euch zudem mit einem neuen Punk-Soundtrack, der das Rallye-Geschehen perfekt untermalen soll. Los geht es am 29. März 2023!