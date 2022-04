Forza Horizon 5: Series 7 Update zelebriert Cinco de Mayo und Ferrari

Autor:, in / Forza Horizon 5

Die neue Serie 7 in Forza Horizon 5 bringt Festlichkeiten zum 5. Mai Feiertag in Mexiko, neue Autos, Bugfixes und vieles mehr.

Der Mai steht vor der Tür und mit ihm einige interessante Feiertage: der 01. Mai, als Tag der Arbeit, der 04. Mai, als May the Force in einer weit, weit entfernten Galaxis, Vater- oder Herrentag, Pfingsten, Muttertag und viele weitere.

Die Entwickler von Forza Horizon 5 stürzen sich mit ihrem neuen Update allerdings auf einen rein mexikanischen Feiertag.

Das neue Update von Forza Horizon 5 eröffnet die Series 7 in Mexiko. Die Serie 7 steht ganz im Zeichen des mexikanischen Feiertages „Cinco de Mayo“ (am 05. Mai) und wird dabei tatkräftig aus dem Hause Ferrari unterstützt. Cinco de Mayo feiert die mexikanische Kultur, Küche und Herkunft in allen möglichen Farben und Klamotten.

Guanajuato ist bereit für die Festivitäten mit neuen, farbenfrohen Dekorationen, die die Stadt schmücken. Die Spieler können auch feiern, indem sie neue Kleidungsstücke freischalten, die von Mexikos Wandmalereien und der Region Puebla inspiriert sind. In der Zwischenzeit entwickelt sich die Horizon Tour mit neuen Meisterschaften weiter und Ferrari übernimmt die Festival-Playlist.

Horizon Tour

Das Update fügt über 200 neue Championships, inklusive des heiß begehrten „Power Trip“ hinzu. Des Weiteren werdet ihr in Zukunft, beginnend mit Serie 7, einige Charaktere des Forza Horizon Festivals sehen, die an den Touren teilnehmen.

Event Lab

Für alle kreativen Spieler werden zwei neue Modifikatoren in den Spielregeln für selbst erstellte Events hinzugefügt. Zum einen das „Motoren Drehmoment“, das euch erlaubt das Drehmoment von 10 % bis zu 200 % des Standardwertes zu verstellen. Zum anderen wurden die Parameter der „Schwerkraft“-Regel präzisiert, die in Serie 6 eingeführt wurde. Zusätzlich erhalten alle Spieler neue Dekorationen für ihre selbst kreierten Events, einen bunten T-Rex, Farbfässer, Blumenstände, sowie neue leichte und mittelstarke Bounce Pads.

Festival-Playlist

In der Festival-Playlist gibt es viele neue Belohnungen freizuschalten, unter anderem Klamotten, Auto-Hupen und Fahrzeuge:

Auto-Hupen:

Falling

Bass Drop

Nature

Fahrzeuge Ferrari:

2020 Ferrari SF90 Stradale (28. April- 25. Mai)

1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso (28. April-4. Mai)

2014 Ferrari California T (5. Mai-11. Mai)

1992 Ferrari 512 TR (12. Mai-18. Mai)

2020 Ferrari F8 Tributo (19. Mai- 25. Mai)

Auto-Pass

Der Auto-Pass bekommt auch vier Neuzugänge, die alle #NewToForza sind:

2003 Ford F-150 SVT Lightning (verfügbar ab 28. April)

2014 Forsberg Racing Nissan ‚SafariZ‘ 370Z Safari Rallye Tribute (verfügbar ab 05. Mai)

2019 Toyota Tacoma TRD Pro (verfügbar ab 12. Mai)

2008 Dodge Magnum SRT8 (verfügbar ab 19. Mai)

Bugfixes und Release Notes

Die wichtigsten Fixes sind nicht auftauchende Schatztruhen in der wöchentlichen Forzathon Herausforderung, ein Fehler, der nicht erkennt, dass man ein benötigtes Fahrzeug in Kapitel eins besitzt und Abstürze beim Kopf-an-Kopf-Rennen auf dem PC wurden behoben. Den Rest könnt ihr hier nachlesen.

Der Ausblick in die Zukunft zeigt, dass die Serie 8 sich mit dem Thema ‚German Automotive Excellence‘ beschäftigen wird, geplant ist diese Serie für den nachfolgenden Monat.

Die beste Nachricht kommt allerdings erst zum Schluss, das Update für Serie 7 kann ab dem 26. April bereits heruntergeladen und installiert werden.