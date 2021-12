Forza Horizon 5: So ändert sich die Spielwelt für Serie 2 und 3

Autor:, in / Forza Horizon 5

Tannenbäume, Laternen und eine Geschenktradition werden in den nächsten Monaten Forza Horizon 5 bereichern.

Auch wenn die Entwickler nicht wie sonst üblich die komplette Festival-Spielliste veröffentlicht haben, so gab es im Stream zu Serie 2 und 3 doch einige Informationen, was euch ab Donnerstag, 9. Dezember 2021 in Forza Horizon 5 erwartet.

Alle neuen Autos, die im Forza Monthly und während Let’s ¡Go! vorgestellt wurden, habt ihr schon auf Xboxdynasty nachlesen können, hier erfahrt ihr die Details über die sich verändernde Spielwelt.

In Serie 2 dreht sich alles um das Weihnachtsfest. Überall auf der Karte gibt es Tannenbäume und Zuckerstangen und das Stadion ist eine riesige Eisfläche.

Zudem gibt es ein Lebkuchen- und Schneemann-Outfit sowie Elf-Kleidung zu gewinnen und kaufen. Der Forzathon-Shop ist das „Horizon-Wunderland“. Hier könnt ihr während Serie 2 nicht nur Autos kaufen, sondern auch verschenken – erstmals auch an konkrete Personen eurer Freundesliste!

Der Clou: Mit jedem verschenkten Auto rückt die Community näher an die Freischaltung des Santa-Outfits und eines ultrageheimen Autos (wobei es sich mit 99 Prozent Wahrscheinlichkeit um den legendären Peel P50 handeln wird). Hier zählt also der Gemeinschaftssinn und die Freude am Schenken, um das Ziel zu erreichen.

In Serie 3 wird das neue Jahr eingeläutet, diese beginnt am Donnerstag, 6.1.2022. Zu diesem Zeitpunkt werden die Städte mit Laternen geschmückt.

Mit der Festival-Spielliste von Serie 3 wird es neue Hupen und neue Wegbereiter-Herausforderungen aus der Community geben.

Genauere Details werden im Laufe der nächsten Tage und Wochen auf den sozialen Kanälen der Entwickler veröffentlicht. Zu einem kommenden Patch wollte man sich während des Streams nicht äußern und wiederholte nur, wie wertvoll das Feedback der Spieler sei und man die Frustration verstehe.

Es bleibt zu hoffen, dass hier vor Start der Serie 2 etwas veröffentlicht wird, denn den treuesten Spielern wurde mit zwei fehlerhaften täglichen Herausforderungen zum Start und der Punktekorrektur des ersten Updates bereits die Möglichkeit genommen, Serie 1 zu 100 Prozent zu komplettieren.