Forza Horizon 5: So meistert ihr die Herausforderung mit dem VW Typ 2

Autor:, in / Forza Horizon 5

Täglich stellt euch die Festival-Spielliste in Forza Horizon 5 vor eine neue Aufgabe. Das ist manchmal mühselig, hier ist ein Tipp für euch.

Wer regelmäßig Forza Horizon 4 oder den Nachfolger spielt, kennt die täglichen Herausforderungen der Festival-Spielliste. In Forza Horizon 5 sind diese teilweise wesentlich aufwändiger geworden – so muss beispielsweise in der Aufgabe vom 28.12. eine komplette Horizon Tour mit dem Volkswagen Typ 2 gefahren werden.

Das klingt zunächst erstmal nicht dramatisch, bis man realisiert, dass die Themen der Tour festgelegt sind und nur in bestimmten Fällen der Bus überhaupt zugelassen ist. Hier ein kleiner Tipp, wie ihr den Frust möglichst gering haltet:

Stellt sicher, dass ihr je ein Tuning für die verschiedenen Leistungsklassen von D bis S2 heruntergeladen (oder selbst gebaut) habt.

Geht auf der Karte zum Startpunkt der Horizon Tour auf dem Mexiko-Festival-Gelände und startet die Suche, aber nicht die Tour selbst .

. Alle 120 Sekunden wechselt das Thema der Tour. Sobald eine Tour erscheint, bei der ihr freie Fahrzeugwahl habt, wählt ihr diese aus.

Nun habt ihr zwei Minuten Zeit in Ruhe über das Menü im Tab Auto das entsprechende Tuning für die erforderliche Leistungsklasse zu installieren und müsst nicht hastig etwas suchen.

Zwar müsst ihr immer noch etwas Glück und Geduld haben, aber ihr verpasst zumindest nicht die erste Chance auf eine Teilnahme, weil das Auto nicht bereit war.

Die Tour muss laut Aufgabenstellung nicht gewonnen werden, aber Erfahrungswerte zeigen, dass die Computergegner zumeist nicht mit euch mithalten können.

Am Ende der drei Rennen habt ihr eure Tagesaufgabe erfüllt und euch einen Fortschrittspunkt auf der Spielliste und wertvolle Forzathon-Punkte gesichert.