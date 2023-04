Forza Horizon 5: Staubiges Gameplay-Video aus Sierra Nueva

Autor:, in / Forza Horizon 5

Schaut euch in einem neuen Video staubige Spielszenen aus der Rallye-Abenteuer-Erweiterung für Forza Horizon 5 an.

Schaut euch in einem neuen Video Gameplay aus dem Rallye-Abenteuer in Forza Horizon 5 auf der Xbox Series X an.

Prescht in brandneuen Rallye-Monstern über die Pisten der Sierra Nueva und erkundet 61 Kilometer neuer Strecken, unvorhersehbaren Kurven, steilen Anstiegen, blinden Scheitelpunkten und waghalsigen Asphaltschanzen.

Forza Horizon 5: Rallye-Abenteuer | Wir machen uns schmutzig!

Forza Horizon 5 Rally Adventure ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Cloud Gaming (Beta) und via Steam erhältlich. Der DLC erscheint im Forza Horizon 5 Premium Add-ons-Bundle, als Teil der Premium Edition, im Erweiterungsbundle oder separat für 19,99 Euro.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.