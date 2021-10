Forza Horizon 5: Storys bieten mehr Entscheidungsfreiheit

Autor:, in / Forza Horizon 5

Let’s ¡Go! Episode 9 war vollgepackt mit neuen Informationen! Den Abschluss unseres Überblicks machen nun die gezeigten Story-Kapitel. Doch zuvor gibt es einen kleinen Spoiler-Alarm!

Zunächst ist da die „V10“-Geschichte, die an den Vorgänger und dessen Stuntfahrer-Erzählung anknüpft. Zur Erinnerung: Eure Spielfigur sieht Schauspieler Frankie Beaumont zum Verwechseln ähnlich, sehr zur Freude von Stunt-Koordinator Mike Steele. Der Film über den internationalen Superagenten Alex Cobalt ist dank eurer tatkräftigen Unterstützung überhaupt erst realisierbar, die Story so abstrus, dass man das selbst erlebt haben sollte.

In Forza Horizon 5 kehrt Mike Steele zurück und holt eure Spielfigur wieder mit ans Set. Im gezeigten Kapitel müsst ihr euch heimlich als Frankie ausgeben und den Vulkan runterheizen, ohne die Straße zu verlassen, während Regisseur Victor im Helikopter sitzt.

Die Entwickler haben in Forza Horizon 4 gemerkt, wie wenig die Community von derartigen Anweisungen hält und hat die Zeit bis zum Scheitern aufgrund des Verlassens der Wege großzügig nach oben geschraubt. Im gezeigten Gameplay läuft ein Timer von 60 Sekunden ab, der sich aber nicht wieder auffüllt – vorher waren es 10 Sekunden, die stets von neuem begannen, sobald die Straße wieder erreicht wurde.

Die zweite gezeigte Story präsentierte darüber hinaus auch mehr Freiheit in den Entscheidungen, die ihr als Spieler trefft. In „Born Fast“ tretet ihr gegen Leute an, die keine sonderlich hohe Meinung von der Horizon Street Scene haben.

Anführer Tristan weist von sich, Street Racer zu sein und bezeichnet seine Gruppe als „Born Fast Racing Society“. Die Abneigung beruht auf Gegenseitigkeit, wie euer Freund Jaimin aus Forza Horizon 4 erläutert: Er lernte Tristan in London bei einer Nachtrennen-Veranstaltung kennen, die sich als Treffen verwöhnter reicher Kinder herausstellte.

Euer Charakter versucht die Gegner zu überzeugen, dass sie sich der Street Scene anschließen und nicht alles vom Herrn Papa bezahlen lassen sollten.

Bevor Kapitel 2 beginnt, werdet ihr vor die Entscheidung gestellt, euch direkt zum Rennen zu begeben oder der Anfrage des Gegners Charles nachzukommen, euch vorher zu treffen und zu unterhalten. Solltet ihr euch für letzteres entscheiden, wird euch Charles bitten absichtlich zu verlieren.

Er ist keins der „Rich Kids“ und nur Teil der Born Fast-Crew, weil er dank eines Stipendiums an Tristans Schule war und sie sich verstanden haben. Er braucht den Sieg für die Anerkennung in der Gruppe.

Nun habt ihr wiederum zwei Optionen: Lasst Charlie gewinnen (oder seid schlecht genug von allein zu verlieren) oder ignoriert seine Bitte, weil er eurer Meinung nach in der Street-Szene eh mehr Spaß hätte. Natürlich könnt ihr später zurückgehen und die andere Option ausspielen, um die Errungenschaften dieses Pfads freizuschalten.

Andere bereits bekannte Storys sind „The Vocho“ über die Suche nach einem VW Käfer und die Abenteuer, die Mechanikerin Alejandra und ihr damit erlebt sowie „El Camino“, bei der ihr mit Fotografin Carmen ein Kinderbuch illustriert. Mindestens eine weitere Story existiert, deren Symbol schon häufiger auf der Karte auftauchte: Ein Klemmbrett mit Aufgaben zum Abhaken. Worum es sich hierbei handelt, ist aber bisher noch nicht bekannt.