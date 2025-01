Forza Horizon 5: Über 43 Millionen Spieler erreicht

Autor:, in / Forza Horizon 5

Unglaublich, aber wahr! Forza Horizon 5 knackt die 43-Millionen-Spieler-Marke und gehört somit zu den erfolgreichsten Rennspielen auf dem Planeten.

Bereits im Sommer 2024 konnte man die 40 Millionen knacken, und die Begeisterung für das Open-World-Rennspiel ist weiter ungebrochen!

Das Spiel ist für Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC und PC via Steam verfügbar. Es erschien am 05. November 2021.