Forza Horizon 5: Über 5 Millionen verkauften Einheiten auf PS5

Die jüngsten Schätzungen von Marktanalyst Rhys Elliott sorgen für neue Diskussionen rund um Microsofts aktuelle Publishing‑Ausrichtung.
Laut den Daten von Alinea Analytics hat Forza Horizon 5 in dieser Woche die Marke von 5 Millionen verkauften Einheiten auf der PS5 überschritten – ein bemerkenswerter Meilenstein für einen Titel, der ursprünglich als reiner Xbox‑Exklusivhit veröffentlicht wurde und inzwischen vier Jahre auf dem Buckel hat.
Elliott beziffert den Umsatz des Ports auf über 300 Millionen US‑Dollar, was die wirtschaftliche Tragweite des Schritts unterstreicht. Die Zahlen zeigen, wie stark die Nachfrage nach dem Open‑World‑Racer auch außerhalb des Xbox‑Ökosystems bleibt und wie groß das Potenzial für ältere First‑Party‑Titel auf neuen Plattformen sein kann.
Der Analyst deutet an, dass Microsofts Entscheidung, ausgewählte Spiele auf andere Systeme zu bringen, vor diesem Hintergrund kaum überrascht. Die internen Profitabilitätsziele des Konzerns gelten als hoch, und der Erfolg von Forza Horizon 5 auf der PS5 liefert ein greifbares Beispiel dafür, wie sich diese Strategie auszahlen kann.
39 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn das stimmen sollte, hat sich die Strategie voll ausgezahlt, Teil 6 würde ich trotzdem mindestens ein Jahr erstmal auf Xbox und PC belassen, bin mal gespannt, was Microsoft in der Hinsicht tun wird.
Glückwunsch 👍
Obwohl ich sogar mehr erwartet hätte.
Glückwunsch zu den Verkäufen auf der PlayStation 5. 🥳 Verdient. 👍🏻 Freue mich auf Forza Horizon 6. ♥️
Glückwunsch Playground Games und Microsoft. Das übertrifft einige Exklusivtitel der Playstation. Ist aber auch der beste Arcade Racer auf dem Markt.
Ach da schau mal an. Wir hatten mal wieder Recht. Müsste ja jetzt die ganzen Diskussionen mit den blauen rauskramen. Die alle meinten das würde nie so hoch verkaufen. Haha. Freut mich für Playground Games für die zusätzlichen Einnahmen und das die Playstation Spieler in den Genuss so einer perle kommen. 5. Mini ist ne Ansage.
In der Hinsicht hat Microsoft alles richtig gemacht.
5 Millionen ist eine gute Zahl. Horizon 6 wird sich bestimmt noch öfters auf der PS5 verkaufen.
Hat sich doch rentiert für Microsoft. Die Forza Reihe ist ja auch wirklich gut. Gönne den Playstation Spielern, dass sie nun auch in den Genuss von Forza 5 kommen.
Find ich gut, Forza Reihe ist echt Bombe…. Wäre nur irgendwie traurig wenn es sich auf der Konkurrenz Konsole besser verkauft wie auf der eigenen.
Game Pass
hätte mehr erwartet
Das is ein toller Erfolg ✌🏻 noch mehr Raser in Mexiko 😅