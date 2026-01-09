Forza Horizon 5: Über 5 Millionen verkauften Einheiten auf PS5

Die jüngsten Schätzungen von Marktanalyst Rhys Elliott sorgen für neue Diskussionen rund um Microsofts aktuelle Publishing‑Ausrichtung.

Laut den Daten von Alinea Analytics hat Forza Horizon 5 in dieser Woche die Marke von 5 Millionen verkauften Einheiten auf der PS5 überschritten – ein bemerkenswerter Meilenstein für einen Titel, der ursprünglich als reiner Xbox‑Exklusivhit veröffentlicht wurde und inzwischen vier Jahre auf dem Buckel hat.

Elliott beziffert den Umsatz des Ports auf über 300 Millionen US‑Dollar, was die wirtschaftliche Tragweite des Schritts unterstreicht. Die Zahlen zeigen, wie stark die Nachfrage nach dem Open‑World‑Racer auch außerhalb des Xbox‑Ökosystems bleibt und wie groß das Potenzial für ältere First‑Party‑Titel auf neuen Plattformen sein kann.

Der Analyst deutet an, dass Microsofts Entscheidung, ausgewählte Spiele auf andere Systeme zu bringen, vor diesem Hintergrund kaum überrascht. Die internen Profitabilitätsziele des Konzerns gelten als hoch, und der Erfolg von Forza Horizon 5 auf der PS5 liefert ein greifbares Beispiel dafür, wie sich diese Strategie auszahlen kann.