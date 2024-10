Forza Horizon 5: Vorschau zum 90er-Jahre-Update

In einem neuen Video gibt es eine Vorschau zum 90er-Jahre-Update in Forza Horizon 5.

Playground Games verkündet: „Mit Back to the 90’s springt das Horizon Festival zurück in eine Ära voller Boybands, Flanellhemden, CDs und VHS-Kassetten. Wir begrüßen nicht nur jede Menge Nostalgie, sondern auch ein wiederkehrendes Feature: das Horizon Backstage. Schalte vier Belohnungsautos frei und gestalte sie im Stil der Epoche (also sehr geometrisch). Genießt du Hide & Seek? Dann solltest du dich anstrengen, um die 10 neuen Erfolge freizuschalten, die wir in dieser Serie exklusiv für diesen Spielmodus anbieten. Diese Errungenschaften werden automatisch freigeschaltet, wenn ihr sie zuvor abgeschlossen habt. Ein neuer Sammelgegenstand macht sich auf den Weg zum Horizon Festival, und keine Sorge, ihr müsst ihn nicht so bald zurückgeben.“