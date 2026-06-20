Forza Horizon 6: 20 Punkte genügen: Dieses VW-Rallye-Icon jetzt kostenlos sichern

In Forza Horizon 6 können Spieler in dieser Woche den 1989 Volkswagen Rallye Golf freischalten.
Der Offroad-Klassiker ist als Belohnung der aktuellen Festival-Playlist verfügbar und kann für 20 Punkte erhalten werden.
Passend dazu heißt es von den Entwicklern: „The mud stains are part of the aesthetic.“
Der Rallye Golf zählt zu den bekanntesten sportlichen Volkswagen-Modellen seiner Zeit und fühlt sich besonders auf unbefestigten Strecken zu Hause.
Wer das Fahrzeug seiner Garage hinzufügen möchte, sollte die erforderlichen Playlist-Punkte vor dem Ende der aktuellen Saison sammeln.
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17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe gestern Abend alles fertig gemacht soweit, nur finde ich kein Match beim Eliminator. 3x über 10 Minuten vergebens gesucht. Aber die Daily kann man wohl die ganze Woche schaffen wenn ich den Timer richtig deute.
Ein Klassiker, den nehm ich mit. Danke für die Info.
Danke für die Info. 💚
Jepp, danke den werde ich mir holen.