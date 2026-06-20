Forza Horizon 6: 20 Punkte genügen: Dieses VW-Rallye-Icon jetzt kostenlos sichern

Forza Horizon 6 bietet diese Woche den 1989 Volkswagen Rallye Golf als Playlist-Belohnung.

In Forza Horizon 6 können Spieler in dieser Woche den 1989 Volkswagen Rallye Golf freischalten.

Der Offroad-Klassiker ist als Belohnung der aktuellen Festival-Playlist verfügbar und kann für 20 Punkte erhalten werden.

Passend dazu heißt es von den Entwicklern: „The mud stains are part of the aesthetic.“

Der Rallye Golf zählt zu den bekanntesten sportlichen Volkswagen-Modellen seiner Zeit und fühlt sich besonders auf unbefestigten Strecken zu Hause.

Wer das Fahrzeug seiner Garage hinzufügen möchte, sollte die erforderlichen Playlist-Punkte vor dem Ende der aktuellen Saison sammeln.