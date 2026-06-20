Forza Horizon 6: 20 Punkte genügen: Dieses VW-Rallye-Icon jetzt kostenlos sichern

17 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 bietet diese Woche den 1989 Volkswagen Rallye Golf als Playlist-Belohnung.

In Forza Horizon 6 können Spieler in dieser Woche den 1989 Volkswagen Rallye Golf freischalten.

Der Offroad-Klassiker ist als Belohnung der aktuellen Festival-Playlist verfügbar und kann für 20 Punkte erhalten werden.

Passend dazu heißt es von den Entwicklern: „The mud stains are part of the aesthetic.“

Der Rallye Golf zählt zu den bekanntesten sportlichen Volkswagen-Modellen seiner Zeit und fühlt sich besonders auf unbefestigten Strecken zu Hause.

Wer das Fahrzeug seiner Garage hinzufügen möchte, sollte die erforderlichen Playlist-Punkte vor dem Ende der aktuellen Saison sammeln.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

17 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. vollmilch86 2740 XP Beginner Level 2 | 20.06.2026 - 11:01 Uhr

    Ich habe gestern Abend alles fertig gemacht soweit, nur finde ich kein Match beim Eliminator. 3x über 10 Minuten vergebens gesucht. Aber die Daily kann man wohl die ganze Woche schaffen wenn ich den Timer richtig deute.

    0

Hinterlasse eine Antwort