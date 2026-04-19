Forza Horizon 6: 35 Minuten 4K-Gameplay mit Drifts Rally und Tokyo Racing

Ein neues Gameplay-Video zu Forza Horizon 6 zeigt 35 Minuten ungeschnittenes 4K-Material und liefert einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Rennmodi und Aktivitäten im Spiel. Dabei werden zahlreiche Disziplinen und Fahrzeugklassen in unterschiedlichen Umgebungen präsentiert.

Im Fokus stehen unter anderem Drifting, Time Attack, Drag Racing, Gymkhana, Tokyo Xtreme Racing, Highway Cruising, Rallying und Cross Country. Die gezeigten Szenen decken dabei sowohl urbane Strecken in Tokio als auch ländliche Gebiete, Bergstraßen und Offroad-Passagen ab.

Zu den Highlights des Videos zählen Fahrten durch das nächtliche Tokio, Rally-Abschnitte durch blühende Landschaften, Drag-Rennen mit Feuerwerk sowie verschiedene Gymkhana-Events. Ergänzt wird das Gameplay durch Scenic Drives, Cross-Country-Rennen und Highspeed-Fahrten auf Autobahnen.

Auch die Fahrzeugauswahl fällt vielfältig aus. Gezeigt werden unter anderem Modelle wie der Honda S2000, Mazda MX-5 Forza Edition, Nissan Nismo GT-R, Ford Bronco R, Subaru Impreza WRX 2008 und BMW M3 2008. Weitere Fahrzeuge kommen in unterschiedlichen Disziplinen und Events zum Einsatz.

Das Video bietet zudem Einblicke in verschiedene Streckenabschnitte wie Hakone, Tokyo City bei Tag und Nacht, Mount Fuji sowie unterschiedliche Rally- und Drift-Zonen. Damit vermittelt das Material einen umfassenden Eindruck von Umfang und Vielfalt des kommenden Rennspiels.