Forza Horizon 6: 550 Fahrzeuge zum Launch des Rennspiels bestätigt

Forza Horizon 6 setzt beim Fahrzeugangebot neue Maßstäbe. Zum Start stehen rund 550 Autos bereit – eine Mischung aus Klassikern, modernen Performance‑Modellen und brandneuen Fahrzeugen, darunter die beiden Cover‑Cars: der 2025 GR GT Prototype und der 2025 Toyota Land Cruiser.

Diese Modelle wurden nicht nur technisch präzise umgesetzt, sondern auch künstlerisch in Szene gesetzt.

Das Key Art, das während der Developer Direct enthüllt wurde, spiegelt Japans Kontraste wider – urban und ländlich, modern und traditionell – und orientiert sich an der Ästhetik der japanischen Sumi‑E‑Tuschemalerei. Um diese Wirkung authentisch einzufangen, arbeitete das Team mit einem Meisterkünstler zusammen und stimmte jedes Detail eng mit Toyota ab.

Der GR GT Prototype spielt zudem eine besondere Rolle im Spiel. Er ist nicht nur das Hero‑Car auf dem Cover, sondern begleitet die Spieler in den ersten Minuten des Abenteuers.

In dieser „Initial Experience“ erlebt man eine Art Traumsequenz: Offroad‑Passagen in den Alpen, ein Rennen gegen den Shinkansen und ein Vorgeschmack auf die Freiheit des Festivals.

Danach wird das Auto wieder entzogen – ein bewusst gesetzter Moment, der den Wunsch weckt, sich dieses Fahrzeug später selbst zu verdienen.

Torben Ellert betont, wie sehr Autos heute Teil des Alltags und der Identität vieler Menschen sind. Sie sind teuer, technisch komplex, emotional aufgeladen und stehen für Freiheit, Stil und Selbstbestimmung. Genau dieses Gefühl möchte Forza Horizon 6 transportieren: schöne Maschinen in einer schönen Welt, gemeinsam mit Freunden, ohne Barrieren und mit maximaler Freude am Fahren.

Car Meets: Die Seele der japanischen Autokultur im Spiel

Um die soziale Seite der Szene einzufangen, führt Forza Horizon 6 die Car Meets ein – inspiriert vom legendären Daikoku‑Treffpunkt in Yokohama. Diese Orte sind keine offiziellen Events, sondern spontane, offene Begegnungsräume für Autoliebhaber. Jeder kann kommen, jederzeit.

Im Spiel gibt es drei permanente Car‑Meet‑Locations:

am Horizon Festival

am Okuibuki‑Parkplatz in Richtung Alpen

und natürlich Daikoku selbst

Dort treffen Spieler aufeinander, zeigen ihre Fahrzeuge, laden Designs herunter oder kaufen direkt Autos, die ihnen gefallen. Es ist ein nahtloser sozialer Raum, der das Gemeinschaftsgefühl der echten japanischen Car‑Culture einfängt und in die offene Welt von Horizon 6 überträgt.