Forza Horizon 6: Aftermarket-Fahrzeuge sollen Spieler inspirieren

Die umherfahrenden Aftermarket-Fahrzeuge sollen Spieler von Forza Horizon 6 dazu inspirieren, auch mal andere Fahrzeuge auszuprobieren.

Dank verschiedener Hands-On-Berichten sowie offiziell veröffentlichtem Prolog-Gameplay konnten sich Fans zuletzt einen guten Eindruck von Forza Horizon 6 machen.

Während das Open-World-Rennspiel kaum überraschend nur so vor Inhalten strotzt, vielen dabei zwei neue Features besonders auf: umherfahrende Aftermarket-Fahrzeuge und eine nicht vollständig aufgedeckte Karte.

Die Aftermarket-Fahrzeuge, die oft durch ihre modifizierte Bodykits auffallen, sind bei Events vertreten, können aber auch außergewöhnlich oft in freier Wildbahn angetroffen werden.

Wie Design-Direktor Torben Ellert gegenüber Xbox Wire erklärt, soll das häufige antreffen verbunden mit den günstigen Preisen der Fahrzeuge Spieler dazu inspirieren, auch mal andere Fahrzeuge auszuprobieren:

„Es ist ein subtiler Vorschlag: ‚Hey, probier dieses Auto aus, nimm es mit zu diesem Event‘ – und ich hoffe, dass mehr Leute diese wunderbaren Maschinen erleben, indem wir sie in die offene Welt stellen und sie günstiger machen.“

Anders als in den Vorgänger wird die Karte in Forza Horizon 6 nicht direkt zum Start voll aufgedeckt sein. Nur Bereiche in die Spieler bereits vorgedrungen sind, sind zu sehen. Eine zusätzliche Anregung zum Erkunden, laut Ellert:

„Dieses neue System soll euch auf wirklich übersichtliche Weise zeigen, wo ihr schon gewesen seid und was ihr gesehen habt. Wir haben bei allen ‚Discover Japan‘-Inhalten die Regel: Wenn ihr sie findet, könnt ihr sie spielen.“ „Letztendlich ist Freiheit für uns ein zentraler Design-Grundpfeiler – wir haben wirklich versucht, euch nicht zu zwingen, bestimmte Dinge zu tun, sondern euch stattdessen dazu zu verleiten, sie zu tun.“