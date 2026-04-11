Forza Horizon 6: Aftermarket-Fahrzeuge sollen Spieler inspirieren

Dank verschiedener Hands-On-Berichten sowie offiziell veröffentlichtem Prolog-Gameplay konnten sich Fans zuletzt einen guten Eindruck von Forza Horizon 6 machen.
Während das Open-World-Rennspiel kaum überraschend nur so vor Inhalten strotzt, vielen dabei zwei neue Features besonders auf: umherfahrende Aftermarket-Fahrzeuge und eine nicht vollständig aufgedeckte Karte.
Die Aftermarket-Fahrzeuge, die oft durch ihre modifizierte Bodykits auffallen, sind bei Events vertreten, können aber auch außergewöhnlich oft in freier Wildbahn angetroffen werden.
Wie Design-Direktor Torben Ellert gegenüber Xbox Wire erklärt, soll das häufige antreffen verbunden mit den günstigen Preisen der Fahrzeuge Spieler dazu inspirieren, auch mal andere Fahrzeuge auszuprobieren:
„Es ist ein subtiler Vorschlag: ‚Hey, probier dieses Auto aus, nimm es mit zu diesem Event‘ – und ich hoffe, dass mehr Leute diese wunderbaren Maschinen erleben, indem wir sie in die offene Welt stellen und sie günstiger machen.“
Anders als in den Vorgänger wird die Karte in Forza Horizon 6 nicht direkt zum Start voll aufgedeckt sein. Nur Bereiche in die Spieler bereits vorgedrungen sind, sind zu sehen. Eine zusätzliche Anregung zum Erkunden, laut Ellert:
„Dieses neue System soll euch auf wirklich übersichtliche Weise zeigen, wo ihr schon gewesen seid und was ihr gesehen habt. Wir haben bei allen ‚Discover Japan‘-Inhalten die Regel: Wenn ihr sie findet, könnt ihr sie spielen.“
„Letztendlich ist Freiheit für uns ein zentraler Design-Grundpfeiler – wir haben wirklich versucht, euch nicht zu zwingen, bestimmte Dinge zu tun, sondern euch stattdessen dazu zu verleiten, sie zu tun.“
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
FH6 interessiert mich wenig.
Jetzt bitte mit voller Manpower Fable zu einem 90+ Titel machen.
Da sie aber bisher nur Racing-Spiele gemacht haben, habe ich leichte Bauchschmerzen
Keine Sorge, Fable können sie fast gar nicht verkacken. Das ist so nah am Original, dass muss gut werden. Ich hoffe einfach auf versch. Lokalisierungen. Nur Englisch fände ich bescheiden.
Wenn ein Spiel auf Englisch gespielt werden sollte dann ja wohl Fable.
Die britischen Monty Python Dialoge kommen da einfach sehr viel geiler.
Aber klar eine deutsche Syncro erstmal zu haben wäre schon toll.
Leider wird das ja in letzter Zeit Mangelware.
Es geht mir nicht primär darum, dass ich es auf Deutsch spielen will. Denke einfach das es mit Sprachausgaben in DE/FR/ES etc. viel mehr Reichweite generieren wird. Und bei einer Produktion wie Fable für mich schon fast ein muss das anzubieten, aber wie du sagst leider sparen sich da die MS Studios oft was zusammen.
Finde ich besser so mit dem Erkunden 👍.
Werde ganz klar verschiedene Autos fahren. 😃 Freue mich auf Forza Horizon 6. ❤️
Finde ich super. So wird der Entdecker in mir stärker geweckt als sonst. Nicht nur was die Spielwelt, sondern auch die Autos angeht.
Das wird nächsten Monat sowas von gesuchtet 🤤 🇯🇵🫶🏻
Dieses Jahr die Straßen von Japan unsicher machen und nächstes Jahr endlich wieder Urlaub dort 💖
Das wird super, schön von Rennen zu Rennen fahren und dabei die Karte erkunden
Coole Idee
Meine Lieblingsautos werden sowieso immer bis ins geht nicht mehr getuned
Ich will definitiv verschiedene Autos fahren.
Aber dann will ich auch hoffen dass es dieses mal keine verpassbaren Autos gibt sondern jedes auch nach der Weekly erspielbar ist.
Freu mich definitiv drauf
Also wenn man viele unterschiedliche Autos ausprobieren kann, dann bei Horizon. Da bekommt man ja quasi im Minutentakt neue Fahrzeuge 🤪