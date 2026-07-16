Forza Horizon 6: Aston Martin DB7 GT jetzt im Car Pass verfügbar

Forza Horizon 6 erweitert den Car Pass mit dem eleganten Aston Martin DB7 GT aus dem Jahr 2003.

Der Car Pass von Forza Horizon 6 erhält Zuwachs: Ab sofort können Besitzer des Fahrzeugpakets den Aston Martin DB7 GT (2003) ihrer Garage hinzufügen.

Der britische Sportwagen verbindet ein elegantes Design mit kraftvoller Performance und zählt zu den bekanntesten Modellen der Marke aus den frühen 2000er-Jahren. Passend dazu beschreibt Playground Games den Neuzugang mit den Worten: „Very formal until you put your foot down.“

Mit dem Aston Martin DB7 GT wächst die Auswahl exklusiver Fahrzeuge im Car Pass weiter. Das Modell steht allen Besitzern des Car Pass ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung und kann direkt in Forza Horizon 6 genutzt werden.