Forza Horizon 6: Aston Martin DB7 GT jetzt im Car Pass verfügbar

Der Car Pass von Forza Horizon 6 erhält Zuwachs: Ab sofort können Besitzer des Fahrzeugpakets den Aston Martin DB7 GT (2003) ihrer Garage hinzufügen.
Der britische Sportwagen verbindet ein elegantes Design mit kraftvoller Performance und zählt zu den bekanntesten Modellen der Marke aus den frühen 2000er-Jahren. Passend dazu beschreibt Playground Games den Neuzugang mit den Worten: „Very formal until you put your foot down.“
Mit dem Aston Martin DB7 GT wächst die Auswahl exklusiver Fahrzeuge im Car Pass weiter. Das Modell steht allen Besitzern des Car Pass ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung und kann direkt in Forza Horizon 6 genutzt werden.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein hübscher wagen.
Nicht schlecht, kann man auf jeden Fall gut fahren.
GaaS for the win,
Bin gespannt wie sich MS in diese Richtung entwickeln wird, denn Sharma will viele MAUs
Aston Martin verbinde ich immer mit Bond… James Bond
Habe zwar kein Ahnung von Autos aber schaut solide aus 🤔
Ach das habe ich vorhin bekommen lol. Ist es zuviel verlangt, dass Sie den Namen des Wagens einblenden, wenn man ihn erhält durch den Car Pass??? WEnn da immer nur steht, dass ein neues Auto meiner Garage hinzugefügt wurde, woher soll ich wissen, welches neu ist??
Car Pass. Wenn ich sowas lese. 😌
Wunderbar.
Viel Spaß an alle Car Pass Inhaber mit diesem schicken Auto. 🙂
Wirklich schönes Auto 😍