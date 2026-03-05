Forza Horizon 6: Atemberaubende Landschaften und Städte im neuen Gameplay-Video

Forza Horizon 6 zeigt in umfangreichem Gameplay-Video die Schönheit Japans – von Minamino über Ito bis zum Satta Pass und dem Blick auf den Fuji.

In Forza Horizon 6 dürft ihr euch wieder auf spektakuläre Landschaften und lebendige Städte freuen. Ein neues Gameplay-Video nimmt euch mit auf eine Tour durch Minamino und Ito, während der Satta Pass eine atemberaubende Aussicht auf den majestätischen Mount Fuji bietet.

Die Entwickler legen erneut Wert auf Detailverliebtheit: Jede Region fühlt sich lebendig an, von ländlichen Dörfern bis hin zu geschäftigen Stadtstraßen. Ob beim entspannten Cruisen durch die Countryside oder bei rasanten Rennen durch urbane Gebiete – die Welt lädt zum Erkunden ein.