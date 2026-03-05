Forza Horizon 6: Atemberaubende Landschaften und Städte im neuen Gameplay-Video

Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 zeigt in umfangreichem Gameplay-Video die Schönheit Japans – von Minamino über Ito bis zum Satta Pass und dem Blick auf den Fuji.

In Forza Horizon 6 dürft ihr euch wieder auf spektakuläre Landschaften und lebendige Städte freuen. Ein neues Gameplay-Video nimmt euch mit auf eine Tour durch Minamino und Ito, während der Satta Pass eine atemberaubende Aussicht auf den majestätischen Mount Fuji bietet.

Die Entwickler legen erneut Wert auf Detailverliebtheit: Jede Region fühlt sich lebendig an, von ländlichen Dörfern bis hin zu geschäftigen Stadtstraßen. Ob beim entspannten Cruisen durch die Countryside oder bei rasanten Rennen durch urbane Gebiete – die Welt lädt zum Erkunden ein.

8 Kommentare Added

  1. Heikel 3900 XP Beginner Level 2 | 05.03.2026 - 17:58 Uhr

    Hätten das Spiel auch in Forza Horizon 6: Covid Edition umbennenen können. ^^
    Da ist ja überhaupt nichts los. Ausser das Spiel spielt in einerm alternativen Zeitlinie, wo 99% der Japanischen Bevölkerung ausgestorben ist. xD

  2. CodeX 49170 XP Hooligan Bezwinger | 05.03.2026 - 18:01 Uhr

    Top Grafik.💪
    Das wird auf jeden Fall gezockt.
    Bin mal gespannt wann Microsoft mit dem PS5 Release raus rückt wobei für mich auch 2027 ok wäre. Das Jahr ist voll.

  3. faktencheck 166960 XP First Star Gold | 05.03.2026 - 18:11 Uhr

    Aha da ist das Video ja. Grafik absolut top aber wirkt derzeit „leer“ Kaum Autos auf den Straßen. Eine Einstellungssache? Wenn nicht, dann sollte da noch nachgebessert werden.

  4. Robilein 1224670 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.03.2026 - 18:12 Uhr

    Was für Gameplay, einfach nur krass. Wieder mal grafische Referenz😱😱😱

    Die Forza Horizon Reihe steigert sich mit jedem Teil. Und das scheint mit Teil 6 nicht anders zu sein. Freue mich drauf.

  5. RappScallion 24380 XP Nasenbohrer Level 2 | 05.03.2026 - 18:12 Uhr

    Sieht auf den ersten Blick gewohnt gut aus, aber so richtig aus dem Häuschen bringt mich sowas auch nicht mehr. Außerdem sieht es mit dem bisschen Verkehr tatsächlich etwas leer aus.

  6. Katanameister 346620 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.03.2026 - 18:35 Uhr

    Gerade die Städte benötigen mehr Leben, sieht teilweise echt unheimlich aus.

