Forza Horizon 6: Aufnahme zeigt den Glanz der Herbstblätter

Image: Xbox Game Studios

Das Sonnenlicht wirkt anders durch den Glanz der Herbstblätter in Forza Horizon 6 auf zwei neuen Screenshots.

Zwei frische Aufnahmen rücken Lichtstimmung und Landschaftsdetails in den Mittelpunkt von Forza Horizon 6.

Verbesserte Licht- und Farbwirkung

Die Screenshots betonen mehrere technische Fortschritte:

  • Weiche Lichtbrechung durch dünne Blätter und feine Äste.
  • Satte Herbstfarben, die zwischen Gold, Orange und tiefem Rot variieren.
  • Höhere Detailtiefe bei Vegetation, Bodenstrukturen und Reflexionen.

Die Darstellung soll verdeutlichen, wie stark Playground Games die saisonalen Effekte weiterentwickelt hat.

Das Sonnenlicht fällt in Forza Horizon 6 sichtbar anders durch die herbstlichen Baumkronen und verleiht den neuen Screenshots eine warme, klare Atmosphäre. Die beiden aktuellen Bilder zeigen, wie stark die Beleuchtungstechnik überarbeitet wurde und wie präzise das Spiel Farbverläufe, Schatten und Partikeleffekte in Szene setzt.

Herbstgebiete gehören traditionell zu den visuell stärksten Regionen der Reihe. Die neuen Aufnahmen zeigen, dass Forza Horizon 6 diesen Schwerpunkt weiter ausbaut. Die Kombination aus natürlicher Beleuchtung, klaren Texturen und dynamischen Schatten sorgt für eine Präsentation, die sowohl während der Fahrt als auch im Fotomodus hervorsticht.

  1. Hey Iceman 873005 XP Xboxdynasty All Star Platin | 04.03.2026 - 17:48 Uhr

    Scheint, das man diesmal wieder bessere Unterschiede gibt bei den Jahreszeiten.

  4. xXCickXx 125115 XP Man-at-Arms Gold | 04.03.2026 - 18:01 Uhr

    Ich bin sehr gespannt wie das Spiel auf der Series X im 60fps Modus aussieht, jetzt wo keine One mitgeschleift wird hoffe ich doch auf ein deutliches, optische Upgrade.

  7. Robilein 1224250 XP Xboxdynasty Legend Platin | 04.03.2026 - 18:28 Uhr

    Wow, das liest sich fantastisch. Und sieht auch genauso aus😱😱😱

    Aber die Forza Horizon Reihe war immer schon grafische Referenz.

  8. Ralle89 96520 XP Posting Machine Level 3 | 04.03.2026 - 20:18 Uhr

    Es gibt ganz schön viel zu sehen was alles super aussieht spätestens wenn zu sehen ist wie super die Abgase aussehen ist es dann zuviel gewesen 😅

