Forza Horizon 6: Aufnahme zeigt den Glanz der Herbstblätter

Das Sonnenlicht wirkt anders durch den Glanz der Herbstblätter in Forza Horizon 6 auf zwei neuen Screenshots.

Zwei frische Aufnahmen rücken Lichtstimmung und Landschaftsdetails in den Mittelpunkt von Forza Horizon 6.

Verbesserte Licht- und Farbwirkung

Die Screenshots betonen mehrere technische Fortschritte:

Weiche Lichtbrechung durch dünne Blätter und feine Äste.

durch dünne Blätter und feine Äste. Satte Herbstfarben , die zwischen Gold, Orange und tiefem Rot variieren.

, die zwischen Gold, Orange und tiefem Rot variieren. Höhere Detailtiefe bei Vegetation, Bodenstrukturen und Reflexionen.

Die Darstellung soll verdeutlichen, wie stark Playground Games die saisonalen Effekte weiterentwickelt hat.

Das Sonnenlicht fällt in Forza Horizon 6 sichtbar anders durch die herbstlichen Baumkronen und verleiht den neuen Screenshots eine warme, klare Atmosphäre. Die beiden aktuellen Bilder zeigen, wie stark die Beleuchtungstechnik überarbeitet wurde und wie präzise das Spiel Farbverläufe, Schatten und Partikeleffekte in Szene setzt.

Herbstgebiete gehören traditionell zu den visuell stärksten Regionen der Reihe. Die neuen Aufnahmen zeigen, dass Forza Horizon 6 diesen Schwerpunkt weiter ausbaut. Die Kombination aus natürlicher Beleuchtung, klaren Texturen und dynamischen Schatten sorgt für eine Präsentation, die sowohl während der Fahrt als auch im Fotomodus hervorsticht.