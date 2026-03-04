Forza Horizon 6: Aufnahme zeigt den Glanz der Herbstblätter

Zwei frische Aufnahmen rücken Lichtstimmung und Landschaftsdetails in den Mittelpunkt von Forza Horizon 6.
Verbesserte Licht- und Farbwirkung
Die Screenshots betonen mehrere technische Fortschritte:
- Weiche Lichtbrechung durch dünne Blätter und feine Äste.
- Satte Herbstfarben, die zwischen Gold, Orange und tiefem Rot variieren.
- Höhere Detailtiefe bei Vegetation, Bodenstrukturen und Reflexionen.
Die Darstellung soll verdeutlichen, wie stark Playground Games die saisonalen Effekte weiterentwickelt hat.
Das Sonnenlicht fällt in Forza Horizon 6 sichtbar anders durch die herbstlichen Baumkronen und verleiht den neuen Screenshots eine warme, klare Atmosphäre. Die beiden aktuellen Bilder zeigen, wie stark die Beleuchtungstechnik überarbeitet wurde und wie präzise das Spiel Farbverläufe, Schatten und Partikeleffekte in Szene setzt.
Herbstgebiete gehören traditionell zu den visuell stärksten Regionen der Reihe. Die neuen Aufnahmen zeigen, dass Forza Horizon 6 diesen Schwerpunkt weiter ausbaut. Die Kombination aus natürlicher Beleuchtung, klaren Texturen und dynamischen Schatten sorgt für eine Präsentation, die sowohl während der Fahrt als auch im Fotomodus hervorsticht.
8 Kommentare
Scheint, das man diesmal wieder bessere Unterschiede gibt bei den Jahreszeiten.
Herrlich einfach nur herrlich
Das sieht einfach wundervoll aus, das Auge bekommt viel geboten.
Ich bin sehr gespannt wie das Spiel auf der Series X im 60fps Modus aussieht, jetzt wo keine One mitgeschleift wird hoffe ich doch auf ein deutliches, optische Upgrade.
Sind zwar nur Bilder,sehen aber echt fantastisch aus.
Sehr stimmungsvoll! Gefällt mir sehr gut.
Wow, das liest sich fantastisch. Und sieht auch genauso aus😱😱😱
Aber die Forza Horizon Reihe war immer schon grafische Referenz.
Es gibt ganz schön viel zu sehen was alles super aussieht spätestens wenn zu sehen ist wie super die Abgase aussehen ist es dann zuviel gewesen 😅