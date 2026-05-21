Forza Horizon 6: Auto-Drive Exploit bringt schnell Geld und Erfahrung

Kurz nach dem Release sorgt Forza Horizon 6 bereits für Diskussionen, da Spieler einen Exploit entdeckt haben, mit dem sich Geld und Erfahrungspunkte nahezu automatisch farmen lassen.

Im Kern basiert die Methode darauf, bestimmte Fahrzeuge mit optimalen Boni auf speziell erstellten Strecken einzusetzen, die besonders viele Belohnungen liefern. Anschließend werden Fahrhilfen wie automatisches Lenken und Bremsen aktiviert, sodass das Fahrzeug die Strecke eigenständig absolviert.

Ein verbreitetes Setup nutzt unter anderem den Subaru Impreza 22B-STI (1998), der durch seine Eigenschaften besonders hohe Erträge ermöglicht. Alternativ setzen einige Spieler auf eine Forza-Edition des Toyota Tacoma, wobei das Grundprinzip identisch bleibt.

Die verwendeten Strecken sind gezielt so gestaltet, dass sie viele Hindernisse und damit verbundene Erfahrungspunkte generieren. Durch wiederholtes automatisches Absolvieren steigen sowohl Credits als auch XP kontinuierlich an.

Allerdings lassen sich nicht alle Inhalte des Spiels auf diesem Weg freischalten, da bestimmte Fortschritte an spezielle Events oder Herausforderungen gebunden sind. Dennoch reicht die Methode aus, um schnell große Mengen an Ingame-Währung zu verdienen.

Es gilt als wahrscheinlich, dass Entwickler Playground Games zeitnah auf den Exploit reagieren und entsprechende Anpassungen vornehmen wird. Spieler, die die Methode nutzen möchten, dürften daher nur ein begrenztes Zeitfenster haben.