Forza Horizon 6: Auto-Drive Exploit bringt schnell Geld und Erfahrung

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Image: Xbox Game Studios

Ein neuer Exploit in Forza Horizon 6 ermöglicht nahezu automatischen Fortschritt.

Kurz nach dem Release sorgt Forza Horizon 6 bereits für Diskussionen, da Spieler einen Exploit entdeckt haben, mit dem sich Geld und Erfahrungspunkte nahezu automatisch farmen lassen.

Im Kern basiert die Methode darauf, bestimmte Fahrzeuge mit optimalen Boni auf speziell erstellten Strecken einzusetzen, die besonders viele Belohnungen liefern. Anschließend werden Fahrhilfen wie automatisches Lenken und Bremsen aktiviert, sodass das Fahrzeug die Strecke eigenständig absolviert.

Ein verbreitetes Setup nutzt unter anderem den Subaru Impreza 22B-STI (1998), der durch seine Eigenschaften besonders hohe Erträge ermöglicht. Alternativ setzen einige Spieler auf eine Forza-Edition des Toyota Tacoma, wobei das Grundprinzip identisch bleibt.

Die verwendeten Strecken sind gezielt so gestaltet, dass sie viele Hindernisse und damit verbundene Erfahrungspunkte generieren. Durch wiederholtes automatisches Absolvieren steigen sowohl Credits als auch XP kontinuierlich an.

Allerdings lassen sich nicht alle Inhalte des Spiels auf diesem Weg freischalten, da bestimmte Fortschritte an spezielle Events oder Herausforderungen gebunden sind. Dennoch reicht die Methode aus, um schnell große Mengen an Ingame-Währung zu verdienen.

Es gilt als wahrscheinlich, dass Entwickler Playground Games zeitnah auf den Exploit reagieren und entsprechende Anpassungen vornehmen wird. Spieler, die die Methode nutzen möchten, dürften daher nur ein begrenztes Zeitfenster haben.

Quelle
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14 Kommentare Added

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  1. Erra 25445 XP Nasenbohrer Level 3 | 21.05.2026 - 14:33 Uhr

    Also ja kann man machen, ich hätte daran aber keinen Spaß…

    4
    • Thagor90 22360 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.05.2026 - 15:21 Uhr
      Antwort auf Erra

      geht für mich auch am Sinn und Zweck des Zockens vorbei.

      lohnt es sich noch WOW Gold auf ebay zu verkaufen? (der Gedanke kam mir da schnell, Grinde! Grinde! Grinde!)

      0
  2. JohnWick 103325 XP Elite User | 21.05.2026 - 14:45 Uhr

    Alle Leute die sich solche Exploits einfallen lassen , sind in meinen Augen einfach nur Schaumschläger und sollten sich nicht als Gamer bezeichnen dürfen.
    Am Ende des Tages sind solche Maßnahmen nichts anders als Cheats .
    Ich kaufe mir ein Spiel um selbst alles zu entdecken und meine Fähigkeiten als Spieler durch eigenleistung zu verbessern.
    Wer solche Abkürzungen nutzt hat in meinen Augen nichts in Multiplayer spielen zu suchen .

    5
    • oldGamer 200860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.05.2026 - 15:21 Uhr
      Antwort auf JohnWick

      Bei solchen Spielen find ich sowas sogar zu einem Teil gut.
      Nicht jeder hat unendlich Zeit sich alles zu erspielen und das ist ne einfache Möglichkeit trotz allem an seine Sachen zu kommen. Und vor allem wird dabei kein anderer Spieler geschädigt.
      Also warum nicht? Wers machen will dem solls gegönnt sein.

      1
  3. Evilski 57420 XP Nachwuchsadmin 7+ | 21.05.2026 - 14:51 Uhr

    Mit sowas nehme ich mir den ganzen Spielspass deswegen nein danke!

    3
  4. AnCaptain4u 268215 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.05.2026 - 14:51 Uhr

    Gab es gefühlt in jedem Teil.
    Wenn ich mich nicht irre, hat man da auch nie wirklich groß was dran gemacht, außer vllt nen Skill verändert.

    0
  5. Sevalot 9420 XP Beginner Level 4 | 21.05.2026 - 14:54 Uhr

    In FH5 mach ich sowas nie und bin ein regelrechter Mann. XP und Geld glitches finde ich sowas von unnötig. Meine hart erarbeitete Prestige 5 hab ich alles ohne Glitches oder so geschafft. Übrigens FH5 macht immer noch bei mir sehr viel Spass. FH6 kann gerne vielleicht bis zur next Gen Konsolen warten. Oder auch nicht! Ist meine Entscheidung ob ich mit FH6 kaufe und Spiele.

    0
  6. Katanameister 432680 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 21.05.2026 - 14:57 Uhr

    Will mir das Spiel mit sowas nicht verderben, das hat nichts mehr mit Spaß zu tun.

    0
  7. Kenty 257010 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.05.2026 - 15:00 Uhr

    Für solche Spieler sollte man ein „Lame“ Abzeichen einführen, das nie mehr geändert werden kann!

    0
  8. Robilein 1270330 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.05.2026 - 15:00 Uhr

    Ne danke. Ich erspiele mir lieber alles selber. Wie die Achievements. Jedes einzelne habe ich freigeschaltet. Wo bleibt da der Spielspaß wenn man sowas nutzt?

    1
  10. EdgarAllanFloh 134140 XP Elite-at-Arms Silber | 21.05.2026 - 15:47 Uhr

    Keine Ahnung, was das einem bringen soll? Mein Ziel ist der 70 Millionen Ferrari. Da arbeite ich drauf hin und den will ich mir nicht ergaunern.

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