Forza Horizon 6: Auto-Drive Exploit bringt schnell Geld und Erfahrung

Kurz nach dem Release sorgt Forza Horizon 6 bereits für Diskussionen, da Spieler einen Exploit entdeckt haben, mit dem sich Geld und Erfahrungspunkte nahezu automatisch farmen lassen.
Im Kern basiert die Methode darauf, bestimmte Fahrzeuge mit optimalen Boni auf speziell erstellten Strecken einzusetzen, die besonders viele Belohnungen liefern. Anschließend werden Fahrhilfen wie automatisches Lenken und Bremsen aktiviert, sodass das Fahrzeug die Strecke eigenständig absolviert.
Ein verbreitetes Setup nutzt unter anderem den Subaru Impreza 22B-STI (1998), der durch seine Eigenschaften besonders hohe Erträge ermöglicht. Alternativ setzen einige Spieler auf eine Forza-Edition des Toyota Tacoma, wobei das Grundprinzip identisch bleibt.
Die verwendeten Strecken sind gezielt so gestaltet, dass sie viele Hindernisse und damit verbundene Erfahrungspunkte generieren. Durch wiederholtes automatisches Absolvieren steigen sowohl Credits als auch XP kontinuierlich an.
Allerdings lassen sich nicht alle Inhalte des Spiels auf diesem Weg freischalten, da bestimmte Fortschritte an spezielle Events oder Herausforderungen gebunden sind. Dennoch reicht die Methode aus, um schnell große Mengen an Ingame-Währung zu verdienen.
Es gilt als wahrscheinlich, dass Entwickler Playground Games zeitnah auf den Exploit reagieren und entsprechende Anpassungen vornehmen wird. Spieler, die die Methode nutzen möchten, dürften daher nur ein begrenztes Zeitfenster haben.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also ja kann man machen, ich hätte daran aber keinen Spaß…
geht für mich auch am Sinn und Zweck des Zockens vorbei.
lohnt es sich noch WOW Gold auf ebay zu verkaufen? (der Gedanke kam mir da schnell, Grinde! Grinde! Grinde!)
Alle Leute die sich solche Exploits einfallen lassen , sind in meinen Augen einfach nur Schaumschläger und sollten sich nicht als Gamer bezeichnen dürfen.
Am Ende des Tages sind solche Maßnahmen nichts anders als Cheats .
Ich kaufe mir ein Spiel um selbst alles zu entdecken und meine Fähigkeiten als Spieler durch eigenleistung zu verbessern.
Wer solche Abkürzungen nutzt hat in meinen Augen nichts in Multiplayer spielen zu suchen .
Stimme ich dir voll zu. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können👏
Bei solchen Spielen find ich sowas sogar zu einem Teil gut.
Nicht jeder hat unendlich Zeit sich alles zu erspielen und das ist ne einfache Möglichkeit trotz allem an seine Sachen zu kommen. Und vor allem wird dabei kein anderer Spieler geschädigt.
Also warum nicht? Wers machen will dem solls gegönnt sein.
@oldGamer Eben. Es geht hier nur um XP und Credits farmen. Der Level eines Spielers sagt eh nichts aus
Mit sowas nehme ich mir den ganzen Spielspass deswegen nein danke!
Gab es gefühlt in jedem Teil.
Wenn ich mich nicht irre, hat man da auch nie wirklich groß was dran gemacht, außer vllt nen Skill verändert.
In FH5 mach ich sowas nie und bin ein regelrechter Mann. XP und Geld glitches finde ich sowas von unnötig. Meine hart erarbeitete Prestige 5 hab ich alles ohne Glitches oder so geschafft. Übrigens FH5 macht immer noch bei mir sehr viel Spass. FH6 kann gerne vielleicht bis zur next Gen Konsolen warten. Oder auch nicht! Ist meine Entscheidung ob ich mit FH6 kaufe und Spiele.
Will mir das Spiel mit sowas nicht verderben, das hat nichts mehr mit Spaß zu tun.
Für solche Spieler sollte man ein „Lame“ Abzeichen einführen, das nie mehr geändert werden kann!
Ne danke. Ich erspiele mir lieber alles selber. Wie die Achievements. Jedes einzelne habe ich freigeschaltet. Wo bleibt da der Spielspaß wenn man sowas nutzt?
Ich mag das EXP System und erspiele mir das lieber alles selber.
Keine Ahnung, was das einem bringen soll? Mein Ziel ist der 70 Millionen Ferrari. Da arbeite ich drauf hin und den will ich mir nicht ergaunern.