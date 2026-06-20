Forza Horizon 6: Belohnt Spieler mit legendärem Porsche 911 Turbo S Leichtbau

80 Punkte, ein Klassiker: Forza Horizon 6 holt den Porsche 911 Turbo S zurück ins Rampenlicht.

Im Rahmen eines neuen Videos zu Forza Horizon 6 wurde ein klassischer Sportwagen in den Fokus gerückt: der Porsche 911 Turbo S Leichtbau.

Der Wagen wird als 80-Punkte-Belohnungsfahrzeug der „Horizon Decades“-Serie vorgestellt und ist damit Teil eines neuen Progressionssystems innerhalb des Spiels. Spieler erhalten den Klassiker als Reward für das Erreichen bestimmter Serienziele.

Im Video wird der ikonische 911 Turbo S Leichtbau mit dem Slogan präsentiert: „Just you and all that horsepower versus the world!“ – ein klarer Hinweis auf den Fokus des Spiels auf klassische Motorsport-Ikonen und intensive Fahrmomente.

Der Porsche 911 Turbo S Leichtbau aus dem Jahr 1993 gilt als seltene, besonders leichte Variante des bekannten 911 Turbo und passt damit in das Konzept der Horizon-Decades-Reihe, die legendäre Fahrzeuge verschiedener Epochen in den Mittelpunkt stellt.

Mit dieser Belohnung setzt Forza Horizon 6 erneut auf eine Mischung aus Nostalgie und Performance-Fahrzeugen, die sowohl Sammler als auch Rennsport-Fans ansprechen dürfte.