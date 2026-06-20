Forza Horizon 6: Belohnt Spieler mit legendärem Porsche 911 Turbo S Leichtbau

Im Rahmen eines neuen Videos zu Forza Horizon 6 wurde ein klassischer Sportwagen in den Fokus gerückt: der Porsche 911 Turbo S Leichtbau.
Der Wagen wird als 80-Punkte-Belohnungsfahrzeug der „Horizon Decades“-Serie vorgestellt und ist damit Teil eines neuen Progressionssystems innerhalb des Spiels. Spieler erhalten den Klassiker als Reward für das Erreichen bestimmter Serienziele.
Im Video wird der ikonische 911 Turbo S Leichtbau mit dem Slogan präsentiert: „Just you and all that horsepower versus the world!“ – ein klarer Hinweis auf den Fokus des Spiels auf klassische Motorsport-Ikonen und intensive Fahrmomente.
Der Porsche 911 Turbo S Leichtbau aus dem Jahr 1993 gilt als seltene, besonders leichte Variante des bekannten 911 Turbo und passt damit in das Konzept der Horizon-Decades-Reihe, die legendäre Fahrzeuge verschiedener Epochen in den Mittelpunkt stellt.
Mit dieser Belohnung setzt Forza Horizon 6 erneut auf eine Mischung aus Nostalgie und Performance-Fahrzeugen, die sowohl Sammler als auch Rennsport-Fans ansprechen dürfte.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein schöner Klassiker.
Jo fährt sich aber bescheiden und braucht permanent aus mit road/race konfig. Aber als Drifter bestimmt sehr gut.
Schönes Auto
Hatte eigentlich gedacht, dass es einen Erfolg geben würde wenn man alle Aufgaben der Festival Playlist des letzten Jahres (also Frühling, Sommer, Herbst und Winter) „abarbeiten“ täte, aber da kam nichts. Was ist denn jetzt genau eine „Serienverlaufbelohnung“? Sowas wie dieser Porsche hier?
Der Name von dem Erfolg den du meinst?
Ein zeitloser Klassiker.