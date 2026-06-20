Forza Horizon 6: Belohnt Spieler mit legendärem Porsche 911 Turbo S Leichtbau

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Image: Xbox Game Studios / Forza Horizon 6

80 Punkte, ein Klassiker: Forza Horizon 6 holt den Porsche 911 Turbo S zurück ins Rampenlicht.

Im Rahmen eines neuen Videos zu Forza Horizon 6 wurde ein klassischer Sportwagen in den Fokus gerückt: der Porsche 911 Turbo S Leichtbau.

Der Wagen wird als 80-Punkte-Belohnungsfahrzeug der „Horizon Decades“-Serie vorgestellt und ist damit Teil eines neuen Progressionssystems innerhalb des Spiels. Spieler erhalten den Klassiker als Reward für das Erreichen bestimmter Serienziele.

Im Video wird der ikonische 911 Turbo S Leichtbau mit dem Slogan präsentiert: „Just you and all that horsepower versus the world!“ – ein klarer Hinweis auf den Fokus des Spiels auf klassische Motorsport-Ikonen und intensive Fahrmomente.

Der Porsche 911 Turbo S Leichtbau aus dem Jahr 1993 gilt als seltene, besonders leichte Variante des bekannten 911 Turbo und passt damit in das Konzept der Horizon-Decades-Reihe, die legendäre Fahrzeuge verschiedener Epochen in den Mittelpunkt stellt.

Mit dieser Belohnung setzt Forza Horizon 6 erneut auf eine Mischung aus Nostalgie und Performance-Fahrzeugen, die sowohl Sammler als auch Rennsport-Fans ansprechen dürfte.

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19 Kommentare Added

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  2. Uglycoyote 29715 XP Nasenbohrer Level 4 | 20.06.2026 - 18:58 Uhr

    Jo fährt sich aber bescheiden und braucht permanent aus mit road/race konfig. Aber als Drifter bestimmt sehr gut.

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  4. Kenty 265190 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.06.2026 - 19:21 Uhr

    Hatte eigentlich gedacht, dass es einen Erfolg geben würde wenn man alle Aufgaben der Festival Playlist des letzten Jahres (also Frühling, Sommer, Herbst und Winter) „abarbeiten“ täte, aber da kam nichts. Was ist denn jetzt genau eine „Serienverlaufbelohnung“? Sowas wie dieser Porsche hier?

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