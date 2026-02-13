Forza Horizon 6: Bereit, jede Kurve der Alpenregion zu erobern

52 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Die Reise geht nach Japan: Forza Horizon 6 verspricht eine offene Welt voller Alpenpässe, Neon‑Städte und endloser Drift‑Linien.

Forza Horizon 6 setzt den nächsten großen Schritt der Reihe und stimmt Spieler auf eine Welt ein, die abwechslungsreicher kaum sein könnte.

Die Entwickler zeigen eine offene Karte, die sich über eine weitläufige alpine Region erstreckt – mit Serpentinen, Höhenstraßen, engen Bergdörfern und Panoramen, die wie geschaffen sind für High‑Speed‑Rennen und technische Drifts.

Der Teaser endet mit zwei Worten, die die Community sofort elektrisieren: Japan awaits.

Forza Horizon 6 positioniert sich damit als der bisher ambitionierteste Teil der Serie – eine Mischung aus europäischer Bergwelt und japanischer Straßenkultur, die Fans schon jetzt heiß auf mehr macht.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

52 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort