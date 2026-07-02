Forza Horizon 6: Bereits 7,4 Millionen Verkäufe laut Bericht

Forza Horizon 6 gehört laut Analystenschätzungen mit 7,4 Millionen Verkäufen zu den meistverkauften Spielen des Jahres.

Forza Horizon 6 hat sich laut Schätzungen von Alinea Analytics im Jahr 2026 bereits 7,4 Millionen Mal auf Steam und Xbox-Plattformen verkauft. Damit zählt das Open-World-Rennspiel zu den erfolgreichsten Neuerscheinungen des Jahres und verpasst die Top 3 der plattformübergreifenden Verkaufscharts nur knapp.

Den Angaben zufolge entfallen rund 4 Millionen Verkäufe auf das Xbox-Ökosystem, darunter Konsolen, die Windows-Version sowie Käufer des Premium Upgrade Bundles für Game-Pass-Spieler. Weitere 3,4 Millionen Exemplare wurden über Steam verkauft.

Allein in den vergangenen zwei Monaten kamen laut der Analyse rund 1,4 Millionen weitere Verkäufe hinzu. Setzt sich dieses Tempo fort, könnte Forza Horizon 6 bereits im laufenden Quartal die Marke von 10 Millionen verkauften Einheiten erreichen.

Zusätzlichen Rückenwind dürfte die geplante PlayStation-5-Version liefern. Alinea Analytics geht davon aus, dass die Gesamtverkäufe im Jahr 2026 dadurch auf über 15 Millionen Exemplare steigen könnten. Als Vergleich dient Forza Horizon 5, das nach seinem PS5-Debüt innerhalb von 14 Monaten rund 6,2 Millionen Verkäufe erzielte.

In der Analyse wird zudem hervorgehoben, dass sich Forza Horizon inzwischen – abgesehen von Call of Duty und Minecraft – zur stärksten Spielemarke im Xbox-Portfolio entwickelt habe.

Die veröffentlichten Zahlen stammen von Alinea Analytics und basieren auf Schätzungen. Offizielle Verkaufszahlen von Microsoft oder den Playground Games liegen derzeit nicht vor.