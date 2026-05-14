Forza Horizon 6: Bestbewertetes Spiel 2026 auf Metacritic

Forza Horizon 6 ist aktuell das bestbewertete Spiel des Jahres 2026 auf Metacritic.

Forza Horizon 6 übernimmt aktuell die Spitzenposition auf Metacritic und ist damit das bislang bestbewertete Spiel des Jahres 2026.

Der neue Xbox-Racer erreicht derzeit einen Metacritic-Score von 92 Punkten und setzt sich damit vor zahlreiche andere Veröffentlichungen des Jahres.

Besonders die internationale Fachpresse zeigt sich begeistert. Mehrere große Gaming-Medien vergaben Höchstwertungen, darunter IGN, Eurogamer, VGC, Giant Bomb und TheGamer mit jeweils 10 von 10 Punkten.

Gelobt werden vor allem die offene Spielwelt, das Fahrgefühl, die technische Qualität sowie die Weiterentwicklung der bekannten Horizon-Formel. Viele Reviews sprechen zudem von einem der stärksten Arcade-Rennspiele der vergangenen Jahre.

Mit der aktuellen Metacritic-Wertung setzt sich Forza Horizon 6 damit vorerst an die Spitze der bestbewerteten Spiele 2026.