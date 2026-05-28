Forza Horizon 6: Bringt den Toyota Altezza als neuen ikonischen JDM-Klassiker ins Spiel

Mit dem 1999 Toyota Altezza erweitert Forza Horizon 6 seine Fahrzeugliste um einen echten JDM-Klassiker. Das Modell gilt als ikonischer Vertreter der späten 90er-Jahre und ist nun Teil der aktuellen Fahrzeugauswahl im Spiel.
Der neue Wagen wird im Rahmen der laufenden „New to Horizon“-Erweiterungen integriert und steht Spielern ab sofort in der Garage zur Verfügung. Damit setzt Playground Games die regelmäßige Erweiterung des Fahrzeugkatalogs fort und ergänzt das Line-up um ein bei Fans beliebtes Performance-Fahrzeug aus Japan.
Forza Horizon 6 ist dabei auf Xbox Series X|S, im Xbox Game Pass sowie auf PC über die Xbox-App und Steam spielbar.
Mit dem Toyota Altezza kommt ein Modell ins Spiel, das vor allem durch sein sportliches Design und seine starke Präsenz in der JDM-Szene bekannt ist und sich perfekt in das offene Rennspiel-Setting einfügt.
Toyota Altezza | Forza Horizon 6
Dazu gibt es noch eine PC-Analyse von Digital Foundry:
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
richtig geile Fahrzeugauswahl. Wäre geil, wenn der Ford Probe 24V auch noch kommen würden
Nicht mein Ding, gibt aber genug starke Autos in Forza Horizon 6.
Autos erwecken in mir kaum Emotionen aber es macht schon Laune mit den Retro Schleudern Japan umzugpflügen. 😅🤣