Forza Horizon 6: Bringt den Toyota Altezza als neuen ikonischen JDM-Klassiker ins Spiel

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Image: Xbox Game Studios

Ikonischer JDM-Klassiker Toyota Altezza landet in Forza Horizon 6.

Mit dem 1999 Toyota Altezza erweitert Forza Horizon 6 seine Fahrzeugliste um einen echten JDM-Klassiker. Das Modell gilt als ikonischer Vertreter der späten 90er-Jahre und ist nun Teil der aktuellen Fahrzeugauswahl im Spiel.

Der neue Wagen wird im Rahmen der laufenden „New to Horizon“-Erweiterungen integriert und steht Spielern ab sofort in der Garage zur Verfügung. Damit setzt Playground Games die regelmäßige Erweiterung des Fahrzeugkatalogs fort und ergänzt das Line-up um ein bei Fans beliebtes Performance-Fahrzeug aus Japan.

Forza Horizon 6 ist dabei auf Xbox Series X|S, im Xbox Game Pass sowie auf PC über die Xbox-App und Steam spielbar.

Mit dem Toyota Altezza kommt ein Modell ins Spiel, das vor allem durch sein sportliches Design und seine starke Präsenz in der JDM-Szene bekannt ist und sich perfekt in das offene Rennspiel-Setting einfügt.

Toyota Altezza | Forza Horizon 6

Dazu gibt es noch eine PC-Analyse von Digital Foundry:

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3 Kommentare Added

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  1. DennisG89 97940 XP Posting Machine Level 4 | 28.05.2026 - 06:39 Uhr

    richtig geile Fahrzeugauswahl. Wäre geil, wenn der Ford Probe 24V auch noch kommen würden

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  3. RumRoGERs 152865 XP God-at-Arms Silber | 28.05.2026 - 07:14 Uhr

    Autos erwecken in mir kaum Emotionen aber es macht schon Laune mit den Retro Schleudern Japan umzugpflügen. 😅🤣

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