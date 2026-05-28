Forza Horizon 6: Bringt den Toyota Altezza als neuen ikonischen JDM-Klassiker ins Spiel

Mit dem 1999 Toyota Altezza erweitert Forza Horizon 6 seine Fahrzeugliste um einen echten JDM-Klassiker. Das Modell gilt als ikonischer Vertreter der späten 90er-Jahre und ist nun Teil der aktuellen Fahrzeugauswahl im Spiel.

Der neue Wagen wird im Rahmen der laufenden „New to Horizon“-Erweiterungen integriert und steht Spielern ab sofort in der Garage zur Verfügung. Damit setzt Playground Games die regelmäßige Erweiterung des Fahrzeugkatalogs fort und ergänzt das Line-up um ein bei Fans beliebtes Performance-Fahrzeug aus Japan.

Forza Horizon 6 ist dabei auf Xbox Series X|S, im Xbox Game Pass sowie auf PC über die Xbox-App und Steam spielbar.

Mit dem Toyota Altezza kommt ein Modell ins Spiel, das vor allem durch sein sportliches Design und seine starke Präsenz in der JDM-Szene bekannt ist und sich perfekt in das offene Rennspiel-Setting einfügt.

Toyota Altezza | Forza Horizon 6

Dazu gibt es noch eine PC-Analyse von Digital Foundry: