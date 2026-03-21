Forza Horizon 6: Bringt revolutionäre Fahrzeug-Customization

Mit Forza Horizon 6 hebt Playground Games die Fahrzeuganpassung auf ein völlig neues Niveau, falls ihr es gestern verpasst haben solltet.

Die neuesten Details zeigen, dass Spieler künftig deutlich mehr Möglichkeiten erhalten, ihre Fahrzeuge individuell zu gestalten und zu optimieren.

Besonders auffällig ist die enorme Erweiterung im Bereich der Felgen. Über 100 neue Designs sorgen für deutlich mehr Vielfalt, während erstmals auch unterschiedliche Felgen für Vorder- und Hinterachse verwendet werden können. Ergänzt wird das durch überarbeitete Reifenprofile und realistischeren Reifenverschleiß, die nicht nur optisch, sondern auch technisch für mehr Tiefe sorgen.

Auch bei der Karosserie geht Forza Horizon 6 einen großen Schritt nach vorn. Neue Widebody-Kits, darunter Kooperationen wie etwa mit Sara Choi, bieten deutlich aggressivere Umbauten. Hinzu kommen vollständig überarbeitete Forza-Aero-Optionen für jedes Fahrzeug, die nun individuell lackierbar sind – inklusive Flügel, Streben und weiteren Bauteilen.

Im Detail zeigen sich die Verbesserungen auch bei kleineren Elementen: lackierbare Abschlepphaken, neue Kennzeichen speziell für Kei-Cars sowie erstmals sogar Motorumbauten mit Motorrad-Aggregaten erweitern die Möglichkeiten im Tuning-Bereich erheblich. Neue Materialien wie Glitzer-, Candy- und Flake-Lacke sorgen zusätzlich für mehr kreative Freiheit beim Design.

Ein weiteres Highlight ist die Einführung von vollständig anpassbaren Garagen, die nicht nur individuell gestaltet, sondern auch mit anderen Spielern geteilt werden können. Damit verlagert sich ein Teil der Kreativität erstmals auch abseits der Straße in die persönliche Präsentation der eigenen Sammlung.

Abgerundet wird das Ganze durch überarbeitete Lichteffekte bei Scheinwerfern und Rücklichtern sowie nochmals verbesserte Forza Edition Fahrzeuge, die laut ersten Eindrücken besonders leistungsstark ausfallen sollen.

Mit diesen umfangreichen Neuerungen zeigt sich klar, dass Forza Horizon 6 nicht nur optisch, sondern auch spielerisch einen großen Schritt nach vorne macht – insbesondere für alle, die ihre Fahrzeuge bis ins kleinste Detail individualisieren möchten.