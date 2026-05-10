Forza Horizon 6: Car Pass Leak – 30 neue DLC-Autos sollen das Spiel erweitern

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Image: Xbox Game Studios

Für Forza Horizon 6 ist ein Car Pass mit 30 neuen DLC-Fahrzeugen sowie wöchentlichen Veröffentlichungen aufgetaucht.

Für Forza Horizon 6 sind Details zum Car Pass laut einem aktuellen Leak aufgetaucht und soll insgesamt 30 neue DLC-Fahrzeuge umfassen.

Die Informationen deuten darauf hin, dass der geplante Car Pass nicht nur eine große Fahrzeugauswahl bietet, sondern auch über einen längeren Zeitraum hinweg Inhalte liefert. Insgesamt sollen 30 Autos Teil des Pakets sein, die offenbar schrittweise ins Spiel integriert werden.

Besonders auffällig fällt das Veröffentlichungsmodell aus: Laut den Angaben soll wöchentlich ein neues Fahrzeug erscheinen, wodurch sich die DLC-Inhalte kontinuierlich über viele Wochen hinweg entfalten würden.

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1 Kommentar Added

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  1. ShellingFord135 8275 XP Beginner Level 4 | 10.05.2026 - 11:05 Uhr

    Ja, das ist ja normal. Das war bei Forza Motorsport ja auch so. Der Car Pass ist ja in der Premium Edition mit enthalten und war bekannt, von daher ist das jetzt kein zusätzlicher neuer DLC.

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