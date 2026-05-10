Forza Horizon 6: Crunchyroll Ani-May Aktion verschenkt kostenloses Ingame-Auto

Im Rahmen des aktuellen Ani-May-Aktionszeitraums erhalten Mitglieder der Streaming-Plattform Crunchyroll für Forza Horizon 6 einen kostenlosen Gutscheincode für ein Ingame-Auto.

Die Aktion ist als zeitlich begrenzter Vorteil für volljährige und berechtigte Abonnenten vorgesehen und setzt eine Registrierung innerhalb des Ani-May-Programms voraus. Nach der Anmeldung kann der entsprechende Code abgerufen werden, der anschließend im Spiel eingelöst werden kann.

Wichtig ist dabei die klare zeitliche Struktur der Promotion: Der Abruf ist bis zum 31. Mai 2026 möglich, während die Einlösung des Codes bis spätestens 30. September 2026 erfolgen muss. Eine Nutzung ist ausschließlich auf Xbox vorgesehen und setzt das jeweilige Spiel voraus.

Die Aktion ist auf einen Code pro Abonnent begrenzt und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Zusätzlich können regionale Einschränkungen sowie weitere Bedingungen greifen, die je nach Nutzerstandort variieren können.

Konditionen im Überblick

Kostenloser Ingame-Code für ein Auto in Forza Horizon 6

Exklusiv für Crunchyroll-Mitglieder im Ani-May

Registrierung im Aktionszeitraum erforderlich

Abruf bis 31.05.2026 möglich

Einlösung bis 30.09.2026

Nur auf Xbox nutzbar

Maximal 1 Code pro Abonnent

Nur solange der Vorrat reicht

Regionale Einschränkungen möglich

Die Aktion ist Teil eines zeitlich begrenzten Vorteilsprogramms und richtet sich gezielt an bestehende Abonnenten im Rahmen der Ani-May-Kampagne.