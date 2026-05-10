Forza Horizon 6: Crunchyroll Ani-May Aktion verschenkt kostenloses Ingame-Auto

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6: Crunchyroll Ani-May Aktion bietet kostenlosen Ingame-Auto-Code für Mitglieder.

Im Rahmen des aktuellen Ani-May-Aktionszeitraums erhalten Mitglieder der Streaming-Plattform Crunchyroll für Forza Horizon 6 einen kostenlosen Gutscheincode für ein Ingame-Auto.

Die Aktion ist als zeitlich begrenzter Vorteil für volljährige und berechtigte Abonnenten vorgesehen und setzt eine Registrierung innerhalb des Ani-May-Programms voraus. Nach der Anmeldung kann der entsprechende Code abgerufen werden, der anschließend im Spiel eingelöst werden kann.

Wichtig ist dabei die klare zeitliche Struktur der Promotion: Der Abruf ist bis zum 31. Mai 2026 möglich, während die Einlösung des Codes bis spätestens 30. September 2026 erfolgen muss. Eine Nutzung ist ausschließlich auf Xbox vorgesehen und setzt das jeweilige Spiel voraus.

Die Aktion ist auf einen Code pro Abonnent begrenzt und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Zusätzlich können regionale Einschränkungen sowie weitere Bedingungen greifen, die je nach Nutzerstandort variieren können.

Konditionen im Überblick

  • Kostenloser Ingame-Code für ein Auto in Forza Horizon 6
  • Exklusiv für Crunchyroll-Mitglieder im Ani-May
  • Registrierung im Aktionszeitraum erforderlich
  • Abruf bis 31.05.2026 möglich
  • Einlösung bis 30.09.2026
  • Nur auf Xbox nutzbar
  • Maximal 1 Code pro Abonnent
  • Nur solange der Vorrat reicht
  • Regionale Einschränkungen möglich

Die Aktion ist Teil eines zeitlich begrenzten Vorteilsprogramms und richtet sich gezielt an bestehende Abonnenten im Rahmen der Ani-May-Kampagne.

Quelle
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8 Kommentare Added

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  2. Terendir 171425 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 10.05.2026 - 13:12 Uhr

    Gemessen daran, dass man im Game 700+ Autos freischaltet… ist mir das den Aufwand nicht wert xD

    1
  4. Vayne1986 50575 XP Nachwuchsadmin 5+ | 10.05.2026 - 15:05 Uhr

    Tolle Aktion für Crunchyroll-Mitglieder. 👍🏻 Dazu zähle ich nicht. ✌🏻

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