Forza Horizon 6: Das sind die krassen Mindestanforderungen an den PC

Mit Forza Horizon 6 erreicht die Rennspielreihe einen neuen technischen Meilenstein auf dem PC.
Entwickler Playground Games hat jetzt umfangreiche Details zur PC-Version veröffentlicht, die am 19. Mai 2026 für PC Game Pass, die Xbox App und Steam erscheint.
Käufer der Premium Edition oder des Premium Upgrades erhalten bereits ab dem 15. Mai 2026 Zugriff im Rahmen des Early Access.
Im Mittelpunkt steht die visuelle Darstellung des neuen Schauplatzes Japan. Dank Raytracing, 4K HDR und modernster Upscaling-Technologien wird die offene Spielwelt detailreicher und realistischer als je zuvor dargestellt.
Reflektionen auf Fahrzeugen und Umgebungen sowie globale Beleuchtung durch Ray-Traced Global Illumination sorgen für eine dynamische und glaubwürdige Darstellung der Spielwelt in Echtzeit.
Technisch setzt Forza Horizon 6 auf eine weiterentwickelte Version der Engine, die bereits in Forza Horizon 5 zum Einsatz kam.
Diese wurde gezielt für moderne Hardware optimiert und unterstützt eine breite Palette an Systemen – von High-End-PCs bis hin zu Handheld-Geräten wie dem Steam Deck oder dem Xbox ROG Ally.
Spieler profitieren von einer Vielzahl an Grafikoptionen, darunter Unterstützung für NVIDIA DLSS 4 inklusive Multi Frame Generation, AMD FSR 3 und 4 sowie Intel XeSS 2.1.
Ergänzt wird dies durch frei anpassbare Grafikeinstellungen, die nun ohne Neustart geändert werden können, inklusive Live-Vorschau und Echtzeit-Anzeige von Speicherverbrauch und Performance.
Auch bei der Performance setzt das Spiel neue Maßstäbe. Unbegrenzte Bildraten, Ultrawide-Support und ein integrierter Benchmark-Modus ermöglichen eine präzise Anpassung an die jeweilige Hardware.
Gleichzeitig bleibt die volle Controller- und Lenkrad-Unterstützung erhalten, wie Spieler sie bereits aus dem Vorgänger kennen.
Ein weiteres Highlight ist das plattformübergreifende Speichersystem.
Fortschritte können nahtlos zwischen Xbox Series X|S, PC, Steam, SteamOS-Geräten und PC-Handhelds übertragen werden. Zudem wurde bestätigt, dass eine Version für PlayStation 5 später im Jahr folgen wird.
33 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mhhh sind doch eigentlich Recht humane Anforderungen…..für Extreme RT reicht also ein Mittelklasse PC, klingt doch top
Die 910+€ teure 5070Ti ist also Mittelklasse 😆
Auf jeden Fall kein high end. Seitenlesung.
Ist „This comment is currently unavailable“ eine Reaktion auf mein Kommentar?
Jetzt hab ich dich für deine Antwort doch glatt mal entlocken müssen weil die seitenlesung in dem Fall zu spät kam, also schnell lesen damit ichs wieder ändern kann 🙂
Mittelklasse aber auch nicht.
Da sehe ich eher die 5060 Ti
RT nur auf dem höchsten Modus? Sehe ich das richtig?
Die Series X sitzt hier zwischen Minimum and Recommended.
So viel zu „Die nächsten Konsolen kommen zu früh. Die Series X hat noch genug Power“.
Auf dem Xbox Ally wird das wahrscheinlich wie Last Gen aussehen, wenn man hohe FPS will
Fett, ich werds auch diesen hungrigen Grafikbomber auf meiner Series S zocken. xD
Sieht bestimmt furchtbar aus
Ach was das wird top sein. Und wenn nicht ist es mir auch egal, ich bin ein Kind der 90er. Ich liebe es wenn es Charakter hat. Ich zock auch seit Jahren mit nem komplett zerstörten Elite2 Pad das nur noch Dank Duct Tape zusammenhält. 😆 Wenn’s zu schlimm wird, dann kann ich auch auf die X oder den PC wechseln. So ist es nicht.
Ich zock halt gerne auf der S weil da immer meine Katzen chillen.
Ich bin schon zufrieden wenn es mit 60 FPS läuft. Da ist dieser grafische Schnickschnack nebensächlich
Joop, das juckt doch eh kein Schwanz.^^
Deswegen war ich schon immer ein reiner Konsolenspieler. Da braucht es keine Mindestanforderungen. Einfach los zocken und Spaß haben
Da ich Forza Horizon 6 auf Konsole spielen werde, muss ich zum Glück mich nicht mit den Systemanforderungen beschäftigen. 🙂✌🏻
Ich habe schon irgendwie mit mehr gerechnet 😄
Einfach den Upscaler auf Native stellen, dann hast deine höheren Anforderungen 😉