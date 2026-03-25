Forza Horizon 6: Das sind die krassen Mindestanforderungen an den PC

Forza Horizon 6 nutzt auf dem PC modernste Grafiktechnologien und entführt Spieler in ein detailreiches Japan.

Mit Forza Horizon 6 erreicht die Rennspielreihe einen neuen technischen Meilenstein auf dem PC.

Entwickler Playground Games hat jetzt umfangreiche Details zur PC-Version veröffentlicht, die am 19. Mai 2026 für PC Game Pass, die Xbox App und Steam erscheint.

Käufer der Premium Edition oder des Premium Upgrades erhalten bereits ab dem 15. Mai 2026 Zugriff im Rahmen des Early Access.

Im Mittelpunkt steht die visuelle Darstellung des neuen Schauplatzes Japan. Dank Raytracing, 4K HDR und modernster Upscaling-Technologien wird die offene Spielwelt detailreicher und realistischer als je zuvor dargestellt.

Reflektionen auf Fahrzeugen und Umgebungen sowie globale Beleuchtung durch Ray-Traced Global Illumination sorgen für eine dynamische und glaubwürdige Darstellung der Spielwelt in Echtzeit.

Technisch setzt Forza Horizon 6 auf eine weiterentwickelte Version der Engine, die bereits in Forza Horizon 5 zum Einsatz kam.

Diese wurde gezielt für moderne Hardware optimiert und unterstützt eine breite Palette an Systemen – von High-End-PCs bis hin zu Handheld-Geräten wie dem Steam Deck oder dem Xbox ROG Ally.

Spieler profitieren von einer Vielzahl an Grafikoptionen, darunter Unterstützung für NVIDIA DLSS 4 inklusive Multi Frame Generation, AMD FSR 3 und 4 sowie Intel XeSS 2.1.

Ergänzt wird dies durch frei anpassbare Grafikeinstellungen, die nun ohne Neustart geändert werden können, inklusive Live-Vorschau und Echtzeit-Anzeige von Speicherverbrauch und Performance.

Auch bei der Performance setzt das Spiel neue Maßstäbe. Unbegrenzte Bildraten, Ultrawide-Support und ein integrierter Benchmark-Modus ermöglichen eine präzise Anpassung an die jeweilige Hardware.

Gleichzeitig bleibt die volle Controller- und Lenkrad-Unterstützung erhalten, wie Spieler sie bereits aus dem Vorgänger kennen.

Ein weiteres Highlight ist das plattformübergreifende Speichersystem.

Fortschritte können nahtlos zwischen Xbox Series X|S, PC, Steam, SteamOS-Geräten und PC-Handhelds übertragen werden. Zudem wurde bestätigt, dass eine Version für PlayStation 5 später im Jahr folgen wird.