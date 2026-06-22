Forza Horizon 6: Dataminer finden Hinweise auf bislang unangekündigte Autos

In den Audiodateien von Forza Horizon 6 sind offenbar Hinweise auf weitere bislang unangekündigte Fahrzeuge entdeckt worden. Dataminer berichten von insgesamt zwölf zusätzlichen Autos, die in den Spieldateien erwähnt werden und möglicherweise ihren Weg ins Rennspiel finden könnten.
Zu den bekanntesten Funden zählen der 2022 Lamborghini Huracán Evo Spyder, der 2021 BMW M3 Competition Sedan, der 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck sowie der 1977 Hoonigan GYMKHANA 10 Ford F-150 „Hoonitruck“.
Die Namen wurden laut den Berichten in Audiodateien des Spiels gefunden. Solche Entdeckungen gelten häufig als frühe Hinweise auf geplante Inhalte, stellen jedoch keine Garantie für eine tatsächliche Veröffentlichung dar.
Gerade bei Rennspielen kommt es regelmäßig vor, dass Fahrzeuge während der Entwicklung getestet, vorbereitet oder intern referenziert werden, später aber nicht im fertigen Spiel erscheinen. Entsprechend sollten die aktuellen Funde mit Vorsicht betrachtet werden.
Bislang hat Playground Games die genannten Fahrzeuge offiziell bestätigt. Auch die vollständige Liste der angeblich entdeckten zwölf Autos wurde bislang nicht offiziell kommentiert.
Sollten sich die Hinweise als korrekt erweisen, könnte der Fuhrpark von Forza Horizon 6 um mehrere interessante Fahrzeuge aus unterschiedlichen Kategorien erweitert werden – von modernen Supersportwagen über Performance-Limousinen bis hin zu Renntrucks und Offroad-Legenden.
Wie bei allen Datamining-Funden gilt jedoch: Solange keine offizielle Ankündigung erfolgt, bleiben die Informationen ein Gerücht.
- 2022 Lamborghini Huracán Evo Spyder
- 2021 BMW M3 Competition Sedan
- 2020 Audi TT RS Coupé
- 2017 Abarth 124 Spider
- 2017 Bentley Continental Supersports
- 2017 Ford F-150 Raptor
- 2016 Chevrolet Camaro SS
- 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck
- 2013 Mercedes-Benz E 63 AMG
- 2010 Abarth 500 esseesse
- 1982 Lancia 037 Stradale
- 1977 Hoonigan GYMKHANA 10 Ford F-150 ‚Hoonitruck‘
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schade wieder keine Elektro-Rikscha 🤔die hätte ich dann auf Stufe X getunt 😬
Ganz nett, stetig wird ein Auto nach dem anderen hinzugefügt. Aber ganz ehrlich, wenn einem die Festival Playlist nicht bestimmte Autos immer „aufzwingen“ würde, würde ich mit 4 bis 5 Autos durch die Gegend düsen dir gefallen und das wars dann auch 🙃
Nach ungefähr einem Monat hat sich der Hype dann auch erledigt. FH4s Great Britain Setting hat mich bis heute schlicht am meisten angesprochen. Da war ich jeden Tag gerne unterwegs. FH5 in Mexico war absolut nicht meins und FH6 in Japan ist ganz nett aber ich hab mich dann auch schon satt gesehen.