Forza Horizon 6: Dataminer finden Hinweise auf bislang unangekündigte Autos

Dataminer haben in den Audiodateien von Forza Horizon 6 Hinweise auf weitere Fahrzeuge entdeckt, offiziell bestätigt sind diese jedoch nicht.

In den Audiodateien von Forza Horizon 6 sind offenbar Hinweise auf weitere bislang unangekündigte Fahrzeuge entdeckt worden. Dataminer berichten von insgesamt zwölf zusätzlichen Autos, die in den Spieldateien erwähnt werden und möglicherweise ihren Weg ins Rennspiel finden könnten.

Zu den bekanntesten Funden zählen der 2022 Lamborghini Huracán Evo Spyder, der 2021 BMW M3 Competition Sedan, der 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck sowie der 1977 Hoonigan GYMKHANA 10 Ford F-150 „Hoonitruck“.

Die Namen wurden laut den Berichten in Audiodateien des Spiels gefunden. Solche Entdeckungen gelten häufig als frühe Hinweise auf geplante Inhalte, stellen jedoch keine Garantie für eine tatsächliche Veröffentlichung dar.

Gerade bei Rennspielen kommt es regelmäßig vor, dass Fahrzeuge während der Entwicklung getestet, vorbereitet oder intern referenziert werden, später aber nicht im fertigen Spiel erscheinen. Entsprechend sollten die aktuellen Funde mit Vorsicht betrachtet werden.

Bislang hat Playground Games die genannten Fahrzeuge offiziell bestätigt. Auch die vollständige Liste der angeblich entdeckten zwölf Autos wurde bislang nicht offiziell kommentiert.

Sollten sich die Hinweise als korrekt erweisen, könnte der Fuhrpark von Forza Horizon 6 um mehrere interessante Fahrzeuge aus unterschiedlichen Kategorien erweitert werden – von modernen Supersportwagen über Performance-Limousinen bis hin zu Renntrucks und Offroad-Legenden.

Wie bei allen Datamining-Funden gilt jedoch: Solange keine offizielle Ankündigung erfolgt, bleiben die Informationen ein Gerücht.

2022 Lamborghini Huracán Evo Spyder

2021 BMW M3 Competition Sedan

2020 Audi TT RS Coupé

2017 Abarth 124 Spider

2017 Bentley Continental Supersports

2017 Ford F-150 Raptor

2016 Chevrolet Camaro SS

2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck

2013 Mercedes-Benz E 63 AMG

2010 Abarth 500 esseesse

1982 Lancia 037 Stradale

1977 Hoonigan GYMKHANA 10 Ford F-150 ‚Hoonitruck‘