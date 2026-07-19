Forza Horizon 6: Der legendäre De Tomaso Pantera GT5 wartet auf alle Festival-Playlist-Spieler

Nur 20 Punkte: Dieses Kultauto gehört jetzt zu den Highlights in Forza Horizon 6.

Mit dem De Tomaso Pantera GT5 erweitert Forza Horizon 6 die aktuelle Festival Playlist um einen weiteren legendären Sportwagen. Für die Freischaltung sind lediglich 20 Festival-Playlist-Punkte (PTS) erforderlich.

Der klassische Supersportler wird von den Entwicklern als Fahrzeug beschrieben, das das „Schnurren überspringt und direkt ins Brüllen übergeht“. Damit unterstreicht Playground Games den charakteristischen V8-Sound und den kompromisslosen Auftritt des italienischen Klassikers.

Wer den Pantera GT5 seiner Garage hinzufügen möchte, muss während der laufenden Festival Playlist insgesamt 20 Punkte sammeln. Anschließend wird das Fahrzeug dauerhaft freigeschaltet und kann sofort gefahren werden.

Der De Tomaso Pantera GT5 zählt zu den bekanntesten Sportwagen der 1980er-Jahre und ergänzt die stetig wachsende Fahrzeugauswahl von Forza Horizon 6 um einen weiteren automobilen Klassiker.