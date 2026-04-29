Forza Horizon 6: Details zu Touge-Battles, Festival-Änderungen und mehr

Im Rahmen einer Q&A-Session im offiziellen Discord gab es neue Details zu Gameplay-Systemen, Multiplayer-Inhalten und dem Festival-Design von Forza Horizon 6.

Im Fokus stehen die neuen Touge-Battles, die als 1-gegen-1-Rennen an fünf festgelegten Bergpässen auf der Karte stattfinden. Im Einzelspieler-Modus treten Spieler dabei gegen jeweils einen spezifischen Gegner an, der am Startpunkt der Strecke wartet.

Diese Rennen sind nicht an den Festival-Fortschritt gebunden und können jederzeit im Singleplayer gefahren werden. Zusätzlich wird es ein Online-Championship geben, das kontinuierlich neue 1-gegen-1-Duelle auf den fünf Strecken generiert.

Auch das Festival-Playlist-System wurde näher erläutert. Dieses wird bereits etwa eine Stunde nach Spielstart freigeschaltet, sobald der Zugang zum Horizon Festival erreicht ist. Besonders relevant ist dabei die Bestätigung, dass Fahrzeuge aus abgelaufenen Playlists nachträglich wieder verfügbar gemacht werden sollen.

Die genaue Umsetzung wurde noch nicht detailliert beschrieben, deutet jedoch auf eine Abkehr vom bisherigen Forza-Horizon-5-System hin.

In Forza Horizon 5 wurden wöchentliche Fahrzeuge zwar kostenlos verteilt, waren jedoch nur zeitlich begrenzt erhältlich. Spieler mussten diese innerhalb eines bestimmten Zeitfensters über Events oder Challenges freischalten. Erst Jahre später wurden viele dieser Fahrzeuge erneut zugänglich gemacht. Mittlerweile sind alle ehemaligen limitierten Fahrzeuge auch im Ingame-Shop erhältlich.

Für Forza Horizon 6 deutet sich stattdessen ein neues System an: Fahrzeuge aus der Festival Playlist könnten in den sogenannten Aftermarket-Car-Systemen erscheinen. Diese Fahrzeuge werden an festen Orten auf der Karte platziert und können entdeckt und gekauft werden, wobei nicht alle Spawnpunkte gleichzeitig aktiv sind. Zudem sollen die verfügbaren Fahrzeuge je nach Spieler variieren. Besonders selten bleiben weiterhin die sogenannten Forza Edition Fahrzeuge.

Weitere Änderungen betreffen bekannte Serien-Features. Forzathon Live wird künftig unter dem Namen „Stunt Party“ geführt. Im Eliminator-Modus startet das Spiel mit dem 1984 Honda City als Einstiegsfahrzeug.

Auch die neue Map bringt Erweiterungen: Legend Island, der erst nach Erreichen des höchsten Festival-Rangs zugänglich ist, enthält einen eigenen Festival-Standort, zusätzliche Events sowie den Startpunkt des 50 Meilen (80 Kilometer) langen „Goliath“-Rennens.

Abschließend wurde bestätigt, dass weitere Details zu den Radiosendern vor dem Launch veröffentlicht werden sollen.