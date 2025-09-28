Forza Horizon 6: Die größte und vollste Karte der Serie in Japan

Forza Horizon 6 erscheint 2026 und wird die bisher größte und zugleich dichteste Spielwelt der Reihe bieten. Playground Games bestätigt, dass die Map nicht nur weitläufiger als die von Forza Horizon 5 ist, sondern auch durch ihre Fülle an Details und Aktivitäten überzeugt.

Im Zentrum steht erstmals Japan als Schauplatz, wodurch sich Spieler auf ein ganz neues Open-World-Erlebnis im Horizon-Franchise freuen können.

Die Welt von Forza Horizon 6 führt euch in die pulsierenden Straßen von Tokio und in die malerische Umgebung des Mount Fuji. Damit vereint das Rennspiel urbane Mega-Metropolen mit idyllischen Landschaften, die ihr frei erkunden könnt.

Die Entwickler betonen, dass es auf der Karte stets etwas Neues zu entdecken gibt, sodass kein Moment langweilig wird.

Ein weiteres Highlight sind die zurückkehrenden Jahreszeiten, die diesmal noch dynamischer umgesetzt werden und das Fahrerlebnis massiv verändern. Ob Regen in Tokio, verschneite Bergstraßen rund um den Fuji oder sonnendurchflutete Küstenstraßen – jede Saison bringt ihre eigenen Herausforderungen und Fahrbedingungen mit sich.

„Horizon-Spieler werden mit den jahreszeitlichen Veränderungen als Kernbestandteil der Erfahrung vertraut sein“, sagt Arceta. „In Japan haben saisonale Veränderungen einen dramatischen Einfluss auf die Landschaft und die spielbare Welt, aber sie haben auch eine tiefere kulturelle Bedeutung für das Land und seine Kultur.“ Daher geht es in Forza Horizon 6 bei den saisonalen Veränderungen nicht nur darum, wie das Spiel aussieht, sondern auch, wie es sich anfühlt: „Das Team hat es geschafft, ein System zu entwickeln, bei dem die jahreszeitlichen Veränderungen die Welt wirklich beeinflussen – wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter den Ton, die Aktivitäten und den Sound subtil verändern“, erklärt Yamashita. „Das Team ist auch sehr stolz auf die Aufmerksamkeit für alltägliche Details: Umgebungsgeräusche wie das Glockenspiel des Bahnhofs oder die Glocken des Sommerwindes, die einen sofort zuordnen, ohne dass man eine Übersicht braucht. Das sind leise Entscheidungen, aber sie enthalten viel Wahrheit.“

Wie gewohnt erwarten euch in Forza Horizon 6 hunderte Fahrzeuge, darunter Klassiker, moderne Sportwagen und Modelle aus der traditionsreichen japanischen Autokultur. Damit wird nicht nur das Driften durch enge Kurven zelebriert, sondern auch die Vielfalt an Tuning und Individualisierung, die Fans an der Serie schätzen.

Der Release von Forza Horizon 6 ist für Xbox Series X|S und PC bestätigt. Eine Umsetzung für die PlayStation 5 befindet sich ebenfalls in Arbeit, wird jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Mit seiner größten Map, der starken Einbindung von Japan als Schauplatz und den detailreichen Jahreszeiten gehört Forza Horizon 6 schon jetzt zu den meist erwarteten Rennspielen 2026. Wenn ihr Rennspiele liebt, dann solltet ihr euch dieses Highlight unbedingt auf die Wunschliste setzen. Selbstverständlich Day 1 im Xbox Game Pass!