Forza Horizon 6: Dieser Honda Integra dominiert Time Attack-Listen

In den aktuellen Time Attacks von Forza Horizon 6 steht ein neues Fahrzeug im Mittelpunkt, das für frischen Wettbewerb sorgen soll.

Der 2001 Honda Integra WTAC #33 ist Teil der Herausforderungen und kann in den Time-Attack-Modi genutzt werden. Spieler sind eingeladen, ihre Fähigkeiten auf der Strecke unter Beweis zu stellen und neue Bestzeiten aufzustellen.

Der Fokus liegt dabei klar auf präzisem Fahrverhalten und optimaler Linienwahl, um das volle Potenzial des Fahrzeugs auszuschöpfen. Die WTAC-Version des Integra bringt dabei einen starken Rennfokus mit, der besonders in Zeitrennen zur Geltung kommt.

Seht selbst:

Show off your skills in the Time Attacks with the 2001 Honda Integra WTAC #33! #NewtoForza pic.twitter.com/B5rOORyiKS — Forza Horizon (@ForzaHorizon) April 24, 2026