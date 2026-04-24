Forza Horizon 6: Dieser Honda Integra dominiert Time Attack-Listen

In den aktuellen Time Attacks von Forza Horizon 6 steht ein neues Fahrzeug im Mittelpunkt, das für frischen Wettbewerb sorgen soll.
Der 2001 Honda Integra WTAC #33 ist Teil der Herausforderungen und kann in den Time-Attack-Modi genutzt werden. Spieler sind eingeladen, ihre Fähigkeiten auf der Strecke unter Beweis zu stellen und neue Bestzeiten aufzustellen.
Der Fokus liegt dabei klar auf präzisem Fahrverhalten und optimaler Linienwahl, um das volle Potenzial des Fahrzeugs auszuschöpfen. Die WTAC-Version des Integra bringt dabei einen starken Rennfokus mit, der besonders in Zeitrennen zur Geltung kommt.
Seht selbst:
Show off your skills in the Time Attacks with the 2001 Honda Integra WTAC #33! #NewtoForza pic.twitter.com/B5rOORyiKS
— Forza Horizon (@ForzaHorizon) April 24, 2026
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nicht mehr allzu lange bis Forza Horizon 6 erscheint. ❤️
Wird Zeit!
Freu mich auch drauf. Habe gestern meinen Key von Instant Gaming erhalten und eingelöst. 🙂
Japanische Autos reizen mich ehrlich gesagt weniger. Ich bin eher so im Team Aston Martin. Deshalb werde ich Honda weniger fahren.
Freu ich so drauf. Muss dann auch gleich wieder ein XDynasty Design machen. Evtl kann man das alte importieren von Motorsport. 😄
Knappe macht bald Japan unsicher🤣
Und das nicht zu Knapp(e) nehme ich an. Uh der war schlecht … 😅
Ich halte es kaum noch aus, Mann hab ich Lust auf das Spiel 😎.
Ich kaufe extra ein Lenkrad dafür 🫢, benutze ich dann natürlich auch für andere Games 😁.
Ich hatte mal nen Accord Bj 2006 mit 190ps. Das war damals echt ne schöne Mittelklasse Limousine
Ich dachte, da kommt noch etwas Rennaction, aber dauert ja nicht mehr lange, bis wir selber durch Japan rasen können.
Ultimate Edition für 80€ 😁💚