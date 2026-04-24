Forza Horizon 6: Dieser Honda Integra dominiert Time Attack-Listen

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 zeigt neuen Time-Attack-Content mit Honda Integra WTAC #33.

In den aktuellen Time Attacks von Forza Horizon 6 steht ein neues Fahrzeug im Mittelpunkt, das für frischen Wettbewerb sorgen soll.

Der 2001 Honda Integra WTAC #33 ist Teil der Herausforderungen und kann in den Time-Attack-Modi genutzt werden. Spieler sind eingeladen, ihre Fähigkeiten auf der Strecke unter Beweis zu stellen und neue Bestzeiten aufzustellen.

Der Fokus liegt dabei klar auf präzisem Fahrverhalten und optimaler Linienwahl, um das volle Potenzial des Fahrzeugs auszuschöpfen. Die WTAC-Version des Integra bringt dabei einen starken Rennfokus mit, der besonders in Zeitrennen zur Geltung kommt.

Seht selbst:

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12 Kommentare Added

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  2. DBGH miLKa 18025 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 24.04.2026 - 17:32 Uhr

    Freu mich auch drauf. Habe gestern meinen Key von Instant Gaming erhalten und eingelöst. 🙂

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  3. EdgarAllanFloh 129480 XP Man-at-Arms Onyx | 24.04.2026 - 17:39 Uhr

    Japanische Autos reizen mich ehrlich gesagt weniger. Ich bin eher so im Team Aston Martin. Deshalb werde ich Honda weniger fahren.

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  4. Toxic Growler 29630 XP Nasenbohrer Level 4 | 24.04.2026 - 17:39 Uhr

    Freu ich so drauf. Muss dann auch gleich wieder ein XDynasty Design machen. Evtl kann man das alte importieren von Motorsport. 😄

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  7. BenjaminButton 10040 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 24.04.2026 - 18:45 Uhr

    Ich hatte mal nen Accord Bj 2006 mit 190ps. Das war damals echt ne schöne Mittelklasse Limousine

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  8. d4wGkw0n 48100 XP Hooligan Bezwinger | 24.04.2026 - 19:08 Uhr

    Ich dachte, da kommt noch etwas Rennaction, aber dauert ja nicht mehr lange, bis wir selber durch Japan rasen können.

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